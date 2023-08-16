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تجبر باتريوت على إطلاق كل قذائفها

حيلة روسية لاستنزاف صواريخ باتريوت الأوكرانية وتدميرها

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
حيلة روسية لاستنزاف صواريخ باتريوت الأوكرانية وتدميرها
المواطن - فريق التحرير

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أكد ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، أن الجيش الروسي يستنزف صواريخ أنظمة باتريوت الأوكرانية المضادة للطائرات، وبعدها يقوم بتدميرها.

حيلة روسية

وأضاف ريتر: لدى باتريوت منظومة تطبق على الهدف تلقائيًّا وتطلق صاروخًا ردًّا على التهديد. الروس يلعبون بهذه الخوارزمية، مما يجبر باتريوت على إطلاق كل قذائفها.

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ولفت إلى أن هذه التكتيكات تسمح بتنفيذ ضربات دون عوائق على كل من منظومات الدفاع الجوي الأمريكية نفسها، والأهداف الإستراتيجية التي تحميها.

وقال في مقابلة مع قناة “Gegenpol” على يوتيوب: الغرب لم يعد لديه العدد اللازم من هذه المنظومات لإرسالها إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن النتائج الأولية للعمليات القتالية تظهر أن الموارد العسكرية لأوكرانيا قد استنفدت تقريبًا.

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