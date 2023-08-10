حيوان بحري غريب يمتلك 20 ذراعًا

سحب العلماء على متن سفينة أبحاث بالقرب من القارة القطبية الجنوبية شباكهم من مياه المحيط الباردة، ومن بين ما تم اصطيادهم، وجدوا مخلوقًا غريبًا له 20 ذراعًا.

حيوانات بحرية

وكان العلماء يبحثون عن مجموعة من الحيوانات البحرية “الخفية” المعروفة باسم “بروماتشوكرينوس”، أو نجوم ريش القطب الجنوبي، وفقًا لدراسة نُشرت في 14 يوليو، بمجلة Invertebrate Systematics

ولفت الباحثون إلى أن نجوم ريش القطب الجنوبي هي حيوانات “كبيرة” يمكن أن تعيش في أي مكان من 65 قدمًا إلى 6500 قدم تحت الماء “ويختلف شكلها” عند السباحة.

وجمع الباحثون خلال استطلاعاتهم 8 نجوم ريشة ذات شكل جسم مميز واكتشفوا نوعًا جديدًا، باسم”بروماتشوكرينوس فراغاريا”، أو نجمة ريش الفراولة في القطب الجنوبي.

وأكدت الدراسة أن نجمة ريش الفراولة في القطب الجنوبي لها 20 ذراعًا متفرعة من جسمها المركزي “الشبيه بالفراولة”.

وتظهر الصور أن الأنواع الجديدة لها نوعان من الملحقات، وتبدو أذرعها السفلية الأقصر مخططة ووعرة تقريبًا، بينما تبدو أذرعها العلوية الأطول مصقولة بالريش وناعمة تقريبًا.

وأطلق الباحثون على هذا النوع الجديد “فراولة “بسبب” تشابه شكل (الجسم) مع الفراولة، بحسب “sports.yahoo”.

وذكر الباحثون أن نجمة ريش الفراولة في القطب الجنوبي عثر عليها في جميع أنحاء المحيط الجنوبي من أعماق تتراوح بين نحو 215 قدمًا ونحو 3840 قدمًا.