حيوان غريب الشكل يحير سكان تكساس

حير حيوان غريب الشكل، سكان ولاية أمريكية. فقد طلبت سيدة من تكساس المساعدة في التعرف على حيوان غامض، التقطته كاميرا بالحي الذي تعيش فيه.

وكشفت تينا كاليغ أنها صورت حيوانًا غريب الشكل من منزلها في قرية هيل كانتري، وفق نيويورك بوست.

كان يأكل ثمار التوت

وأردفت لقناة KENS المحلية، أنها كانت داخل منزلها لدى سماعها صوتًا غريبًا في الحديقة، مردفة: كان الحيوان الغريب يأكل ثمار التوت المتساقطة من الأشجار.

وبعد نشر صور الحيوان، توقع البعض أنه تشوباكابرا، وهو مخلوق أسطوري في التراث الشعبي لأجزاء من الأمريكيين، وسجلت أول مشاهدة مزعومة له في بورتو ريكو.

غير أن المسؤولين بقرية هيل كانتري تواصلوا مع هيئة حماية الحياة البرية في تكساس للمساعدة على معرفة نوع الحيوان.

من جهتها توقعت الاختصاصية في الثدييات بحديقة حيوان سان أنطونيو، راشيل مالستاف، أن يكون الحيوان ذئبًا أو كلبًا مصابًا بالجرب أو بمشكلات جلدية أخرى.