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مؤكدًا تعامله مع تمبكتي بشهامة

خالد البلطان: تركت الرياضة ولا تضطروني للعودة حتى لا تندموا

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
خالد البلطان: تركت الرياضة ولا تضطروني للعودة حتى لا تندموا
المواطن - فريق التحرير

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أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السابق، خالد البلطان، عن استيائه من تصريحات نجم الليوث، حسان تمبكتي، مطالبه بعدم ذكر اسمه في حالة رغبته بالرحيل عن الفريق.

خالد البلطان ينتقد تمبكتي

وقال خالد البلطان لبرنامج “أكشن مع وليد”: “تعاملت مع حسان تمبكتي بكل شهامة وقت إصابته ولم أفاوضه وقت ضعفه.. إذا أردت الخروج لا تذكر اسمي.. حسان أنت لاعب صغير والمستقبل أمامك لا تبني مسيرتك على كذبة”.

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حسان تمبكتي لاعب الشباب

وأضاف: “تمبكتي كان راتبه 33 ألف ريال شهريًّا ووصل لـ 850 ألفًا.. إذا كان تمبكتي يعتقد أن الكذب علي طريقه للخروج (عليه أن يخاف الله فيني).. أنا تركت الرياضة ولكن لا يضطروني للعودة حتى لا أجعلهم يندمون”.

كما انتقد خالد البلطان الإدارة الحالية، وقال: “اجتمعت مع خالد الثنيان وقت ترشيحه وطلبت منه فقط الاحترام لكن للأسف لم يحترم ذلك.. الإدارة الحالية لنادي الشباب لم تتوافق مع الشبابيين وكأنها جسم غريب”.

خالد البلطان
البلطان – المصدر @AlShababSaudiFC

حسان تمبكتي يسعى للرحيل

وخرج تمبكتي؛ وأكد خلال برنامج “كورة” رغبته في المغادرة رسميًّا عن الشباب هذا الصيف، وشدد على أنه جدد مع الفريق؛ حتى يستفيد النادي من رحيله ماليًّا، بدلًا من الخروج مجانًا، مشيرًا إلى أنه أبلغ الإدارة بذلك.

وأشار حسان تمبكتي خلال تصريحاته إلى أنه اتفق مع الإدارة السابقة برئاسة خالد البلطان عند تجديد عقده بالرحيل عند وصول عرض قوي، وهو الأمر الذي نفاه.

حسان تمبكتي
تمبكتي

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