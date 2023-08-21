خالد البلطان: تركت الرياضة ولا تضطروني للعودة حتى لا تندموا

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أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السابق، خالد البلطان، عن استيائه من تصريحات نجم الليوث، حسان تمبكتي، مطالبه بعدم ذكر اسمه في حالة رغبته بالرحيل عن الفريق.
وقال خالد البلطان لبرنامج “أكشن مع وليد”: “تعاملت مع حسان تمبكتي بكل شهامة وقت إصابته ولم أفاوضه وقت ضعفه.. إذا أردت الخروج لا تذكر اسمي.. حسان أنت لاعب صغير والمستقبل أمامك لا تبني مسيرتك على كذبة”.
وأضاف: “تمبكتي كان راتبه 33 ألف ريال شهريًّا ووصل لـ 850 ألفًا.. إذا كان تمبكتي يعتقد أن الكذب علي طريقه للخروج (عليه أن يخاف الله فيني).. أنا تركت الرياضة ولكن لا يضطروني للعودة حتى لا أجعلهم يندمون”.
كما انتقد خالد البلطان الإدارة الحالية، وقال: “اجتمعت مع خالد الثنيان وقت ترشيحه وطلبت منه فقط الاحترام لكن للأسف لم يحترم ذلك.. الإدارة الحالية لنادي الشباب لم تتوافق مع الشبابيين وكأنها جسم غريب”.
وخرج تمبكتي؛ وأكد خلال برنامج “كورة” رغبته في المغادرة رسميًّا عن الشباب هذا الصيف، وشدد على أنه جدد مع الفريق؛ حتى يستفيد النادي من رحيله ماليًّا، بدلًا من الخروج مجانًا، مشيرًا إلى أنه أبلغ الإدارة بذلك.
وأشار حسان تمبكتي خلال تصريحاته إلى أنه اتفق مع الإدارة السابقة برئاسة خالد البلطان عند تجديد عقده بالرحيل عند وصول عرض قوي، وهو الأمر الذي نفاه.
فهد الجديعي
الآن نحن في عهد جديد من الاحتراف واي لاعب هناك عرض وطلب والدليل النجوم الذين اتوا من انديه اوربية الى الدوري السعودي والبلطان مازال عائش في العقليه القديمه انا فعلت انا سويت ونبرات التهديد ما هو داري ان هذا الزمان ولى دون رجعه …. خلك في المدرج وتفرج !!!!!