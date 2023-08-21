خالد البلطان: حديث حسان تمبكتي للإعلام “فيلم هندي”!

أبدى رئيس نادي الشباب السابق، خالد البلطان، استياءه من خروج نجم الفريق الأول لكرة القدم، حسان تمبكتي في الإعلام، ومطالبته بالرحيل هذا الصيف، منتقدًا في الوقت ذاته الإدارة بقيادة خالد الثنيان.

تمبكتي يُطالب بالرحيل

وخرج تمبكتي؛ وأكد خلال برنامج “كورة” رغبته في المغادرة رسميًّا عن الشباب هذا الصيف، وشدد على أنه جدد مع الفريق؛ حتى يستفيد النادي من رحيله ماليًّا، بدلًا من الخروج مجانًا، مشيرًا إلى أنه أبلغ الإدارة بذلك.

خالد البلطان ينتقد الإدارة وتمبكتي

وعلق خالد البلطان خلال تصريحاته لبرنامج “دورينا غير”، قائلًا: “إدارة الثنيان سمحت لحسان تمبكتي الخروج للإعلام والحديث عن عقده، وما قامت به اعتبره (فيلم هندي) لبيع عقده من الإدارة، وأمر مخجل”.

وتابع رئيس نادي الشباب السابق حديثه للإدارة، قائلًا: “إذا كنت عاجر على بقاء حسان تمبكتي مع الشباب فوضني 48 ساعة فقط وسأبقيه لاعبًا للفريق، ويحمد ربه تمبكتي وفرنا له متطلباته”.

وواصل خالد البلطان، قائلًا: “إدارة الثنيان تسير بالشباب إلى الهاوية وأتمنى منه احترامي في غيابي، هنالك العديد من الأمور تحدث داخل النادي (تبكي).. وإذا استمرينا بهذه الإدارة فسنكون مهددين بالهبوط”.

وأضاف خالد البلطان: “بفيلم هندي خالد الثنيان قلل من قيمة الشباب، وأشبه إدارته بجسم غريب انغرس في البيت الشبابي، وهؤلاء الأشخاص سينساهم التاريخ لأنهم يعملون لأنفسهم”.