خالد البلطان: سلمت الشباب لإدارة الثنيان دون مديونيات

نفى رئيس نادي الشباب السابق، خالد البلطان، الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بأن النادي كان مدينًا بنحو 200 مليون ريال عند رحيله.

خالد البلطان ينفي ديون الشباب

وقال خالد البلطان: “الحديث عن ديون للشباب بـ200 مليون كلام غير صحيح، وإذا ما تعرفون تقرون البيانات المالية تفضلوا عندنا ونقرأها لكم.. هل أكافئ بعد هذه السنوات بأن يقال لي بأني تركت النادي مديون؟”.

وتابع خالد البلطان تصريحاته قائلًا: “سلمت نادي الشباب لإدارة الثنيان دون مديونات وقضايا، ونادينا صاحب إرث كبير وجوهرة ثمينة.. أرجو منك الابتعاد عن اعتراضي وترك الشباب لأهله”.

وواصل خالد البلطان تصريحاته لبرنامج “دورينا غير”، قائلًا: “لا أنسى وقفة رجالات الشباب معي، وأتمنى أن يكون خالد الثنيان واضحًا مع الأعضاء الذهبيين، ومن غير المسموح إلصاق أي قرار بإدارتي الراحلة”.

ووجه مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد الثنيان الدعوة لأعضاء النادي الذهبيين، من أجل الحضور، يوم الاثنين، للاجتماع ومناقشة الوضع الحالي ومتطلبات المرحلة القادمة في كافة الجوانب.

العقيل يثير الجدل بشأن الديون

وكان أحمد العقيل قد أثار حالة من الجدل، وقال لبرنامج “كورة”: أتمنى ألا يترك حسان تمبكتي، الشباب وأتمنى وقفة جادة من الوزارة مع الشباب؛ لأن النادي عليه قروض بأكثر من 100 مليون والتزامات مالية بأكثر من 90 مليونًا”.