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على القناة السعودية وبعد رحيله عن Sbc

خالد الشنيف يعلن تقديم برنامج دورينا غير قريبًا

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ مساءً
خالد الشنيف يعلن تقديم برنامج دورينا غير قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الإعلامي خالد الشنيف عن تقديمه لـ برنامج ” دورينا غير” قريبًا وذلك تزامنًا مع انطلاق دوري روشن السعودي موسم 2023/2024.

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برنامج خالد الشنيف الجديد

وقال الشنيف عبر حسابه في منصة ” إكس” : “دورينا غير قريبًا”.

وسيعرض البرنامج على القناة السعودية يوميًا في تمام الـ 11 مساءً بتوقيت السعودية.

وفي أول أمس كان الشنيف أعلن توقف برنامجه السابق ملعب SBC وذلك لرحيله عن قناة SBC.

وكان البرنامج الذي انطلق في أغسطس من عام 2021 وبالتزامن مع بداية موسم 2021/2022 من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين آنذاك، ركز على المحتوى الفني مع كوكبة كبيرة من نقاد ونجوم كرة القدم.

وكان الشنيف صاحب الـ 50 عامًا بدأ مسيرته الكروية مع الشباب في عام 1991 حتى عام 2001 ثم لعب لـ الأهلي لمدة 3 سنوات من 2001 إلى 2004.

واتجه بعد اعتزال كرة القدم للتدريب في أكاديمية النادي ثم غيّر مساره لمحال التحليل الفني عبر القنوات الفضائية حيث انطلق من قناة ART ثم انتقل لقناة أبو ظبي الرياضية ثم العمل في قناة SBC قبل التوقف.

 

 

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