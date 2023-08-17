خالد القحطاني: نيمار يحتاج لتجهيز بدني للتألق مع الهلال

أكد المحلل الرياضي خالد القحطاني، أن النجم البرازيلي نيمار، يحتاج إلى برنامج بدني خاص، من أجل تجهيزه للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

نيمار هلالي

ونجح الهلال مؤخرًا في التعاقد مع نيمار، حيث وقع على عقد لمدة موسمين رياضيين، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، حيث جرت مراسم توقيع العقود في العاصمة الفرنسية باريس.

خالد القحطاني ينصح الهلال

ووجه خالد القحطاني نصيحة للهلال بشأن لاعبه البرازيلي، وقال: “نيمار لم يحصل على التأهيل المطلوب في باريس مطلع هذا الموسم، بعد غيابه 7 شهور؛ وتحديدًا من مباراة باريس وليل في فبراير الماضي”.

وأضاف: “وفي بداية هذا الموسم استبعدوه من كل الوديات في اليابان.. لأسباب إدارية طبعًا، شارك أمام جيونبوك فقط ساهم بكل الأهداف، لكن كان تأثير سوء التأهيل واضحًا عليه”.

وتابع: “إذا كان الهلال يريد أن يأخذ أفضل ما لدى نيمار لسنتين قادمتين، وإن شاء الله أكثر.. فعليه أن يحضر اللاعب بدنيًا بأفضل شكل، ويعود بنفس ذلك المظهر اللي تألق به في كأس العالم”.

وواصل خالد القحطاني حديثه عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “لو شارك وهو غير لائق، إما سيظهر بأداء بدني أقل أو بيضغط على نفسه ويتعرض للإصابة وكلتا هذه الحالتين الكل خاسر فيها”.

وأردف: “بعد 18 يومًا هنالك فترة توقف لأيام الفيفا لن ينضم فيها اللاعب للمنتخب البرازيلي.. وسيكون التوقف لمدة 10 أيام، هذه 28 يومًا كاملة بين يديك، تقدر تأهل فيها اللاعب بدنيًا بأفضل شكل مثل ما حدث مع مالكوم، وتقدر تشركه خلالها في مباريات ودية.. ستكسبه طوال موسمك.. هذه الخطوة تستحق التضحية”.