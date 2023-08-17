Icon

مسؤول بالناتو يعتذر عن مطالبة أوكرانيا بثمن إنهاء الحرب Icon أمريكا ترحب بدعم السعودية لليمن في تخفيف معاناته Icon الأهلي يحسم صفقة ديميرال خلال ساعات Icon النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 15 عامًا Icon سماحة المفتي: المعلمون عليهم مسؤولية كبيرة تجاه تعليم أبنائنا Icon موسم ظهور الثعابين السامة يبدأ مبكرًا مع ارتفاعات الحرارة Icon رومارينيو يطلب الرحيل عن الاتحاد رسميًا Icon الجولات البحرية متعة السياح وهواة الغوص في جدة Icon لاعبو باريس يودعون نيمار قبل السفر للرياض Icon المدينة المنورة تسجل أعلى حرارة اليوم بالسعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد غيابه لعدة أشهر للإصابة

خالد القحطاني: نيمار يحتاج لتجهيز بدني للتألق مع الهلال

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
خالد القحطاني: نيمار يحتاج لتجهيز بدني للتألق مع الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد المحلل الرياضي خالد القحطاني، أن النجم البرازيلي نيمار، يحتاج إلى برنامج بدني خاص، من أجل تجهيزه للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

نيمار هلالي

ونجح الهلال مؤخرًا في التعاقد مع نيمار، حيث وقع على عقد لمدة موسمين رياضيين، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، حيث جرت مراسم توقيع العقود في العاصمة الفرنسية باريس.

قد يهمّك أيضاً
تفريغ نفط خزان صافر أوشك على الانتهاء

تفريغ نفط خزان صافر أوشك على الانتهاء

السديري سفيراً فوق العادة بالأردن ومفوضاً غير مقيم لدى فلسطين

السديري سفيراً فوق العادة بالأردن ومفوضاً غير مقيم لدى فلسطين

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @Alhilal_FC

خالد القحطاني ينصح الهلال

ووجه خالد القحطاني نصيحة للهلال بشأن لاعبه البرازيلي، وقال: “نيمار لم يحصل على التأهيل المطلوب في باريس مطلع هذا الموسم، بعد غيابه 7 شهور؛ وتحديدًا من مباراة باريس وليل في فبراير الماضي”.

وأضاف: “وفي بداية هذا الموسم استبعدوه من كل الوديات في اليابان.. لأسباب إدارية طبعًا، شارك أمام جيونبوك فقط ساهم بكل الأهداف، لكن كان تأثير سوء التأهيل واضحًا عليه”.

وتابع: “إذا كان الهلال يريد أن يأخذ أفضل ما لدى نيمار لسنتين قادمتين، وإن شاء الله أكثر.. فعليه أن يحضر اللاعب بدنيًا بأفضل شكل، ويعود بنفس ذلك المظهر اللي تألق به في كأس العالم”.

نيمار
نيمار بقميص الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وواصل خالد القحطاني حديثه عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “لو شارك وهو غير لائق، إما سيظهر بأداء بدني أقل أو بيضغط على نفسه ويتعرض للإصابة وكلتا هذه الحالتين الكل خاسر فيها”.

وأردف: “بعد 18 يومًا هنالك فترة توقف لأيام الفيفا لن ينضم فيها اللاعب للمنتخب البرازيلي.. وسيكون التوقف لمدة 10 أيام، هذه 28 يومًا كاملة بين يديك، تقدر تأهل فيها اللاعب بدنيًا بأفضل شكل مثل ما حدث مع مالكوم، وتقدر تشركه خلالها في مباريات ودية.. ستكسبه طوال موسمك.. هذه الخطوة تستحق التضحية”.

نيمار
النجم البرازيلي بقميص الهلال – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة الكعبة
السعودية اليوم

المعتمرون يؤدون الطواف بالتزامن مع تبديل كسوة...

السعودية اليوم
روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال
الرياضة

روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال

الرياضة
شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى النصر
الرياضة

شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى...

الرياضة
وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين
وظائف

وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين

وظائف
تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%
السوق

تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%

السوق
أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال
الرياضة

أمنية رومان سايس تثير غضب جماهير الهلال

الرياضة
الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في أحياء مدينة حائل بـ 42 مليون ريال
السعودية اليوم

الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه وتطويرها في...

السعودية اليوم
تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب الإعصار
العالم

تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب...

العالم