نقل 680 ألف برميل من صافر لسفينة بديلة خالد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الإندونيسي قتلى وجرحى في اشتباكات جديدة بمخيم عين الحلوة الطفلة ديم تنقل فرحتها بأجواء أبها الباردة شاومي تطلق واحدًا من أفضل هواتف الشباب خلال أيام افتتاح المقر الجديد لمركز تأشير في مصر أجمل اللقطات النادرة لـ القمر العملاق حول العالم المجلس العسكري بالنيجر: عقوبات إيكواس غير عادلة ولن نرضخ للضغوط روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لليابان مواطن يتبرع بأعضاء والدته بعد وفاتها دماغيًّا
بحث وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع نظيره الإندونيسي فرابوو سوبيانتو، تعزيز التعاون في المجال العسكري والدفاعي.
ونشرت وكالة واس عبر موقع إكس– تويتر سابقًا- مقطع فيديو يوثق اللقاء والمباحثات الثنائية.
واستقبل وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، مؤخرًا الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك بمقر وزارة الدفاع في العاصمة اليابانية طوكيو.
وجرت مراسم استقبال رسمية، عُزف خلالها السلام الوطني للبلدين، واستعراض حرس الشرف.
عقب ذلك، عقد وزير الدفاع اجتماعًا مع وزير الدفاع الياباني، جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، واستعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
#فيديو | سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الإندونيسي ويبحثان تعزيز التعاون في المجال العسكري والدفاعي.#واس_عام pic.twitter.com/DdCcKQoLZH
— واس العام (@SPAregions) August 2, 2023