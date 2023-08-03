خالد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الإندونيسي

بحث وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع نظيره الإندونيسي فرابوو سوبيانتو، تعزيز التعاون في المجال العسكري والدفاعي.

تعزيز التعاون مع إندونيسيا

ونشرت وكالة واس عبر موقع إكس– تويتر سابقًا- مقطع فيديو يوثق اللقاء والمباحثات الثنائية.

مباحثات في طوكيو

واستقبل وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، مؤخرًا الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك بمقر وزارة الدفاع في العاصمة اليابانية طوكيو.

وجرت مراسم استقبال رسمية، عُزف خلالها السلام الوطني للبلدين، واستعراض حرس الشرف.

عقب ذلك، عقد وزير الدفاع اجتماعًا مع وزير الدفاع الياباني، جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، واستعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.