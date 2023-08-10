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خالد عبدالرحمن يفتح حسابًا بالفيس بوك لأجل عيون الأردنيين

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ صباحاً
خالد عبدالرحمن يفتح حسابًا بالفيس بوك لأجل عيون الأردنيين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الفنان خالد عبدالرحمن عن إنشائه حسابًا بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من أجل إمتاع الجمهور الأردني.

سبب إنشائه حسابًا في الفيس

وقال الفنان خالد عبدالرحمن في مقطع فيديو نشره بحسابه في منصة إكس: أسعد الله مساكم بالخير أحبابي، طبعا يشرفني متابعتكم في حساب الفيس بوك” وتابع موضحًا السبب: “إنه أحبابي جمهور النشاما في الأردن ما عندهم تيك توك البرنامج هذا الظاهر ما يشتغل عندهم لذلك فتحت حساب فيس بوك عشان أبث في التيك توك والفيس بوك مع بعض”.

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حضور تاريخي لحفل خالد عبدالرحمن

يذكر أن الفنان خالد عبد الرحمن أحيا مساء الأحد الماضي، حفلاً جماهيرياً كبيراً على المسرح الجنوبي في جرش شمالي الأردن، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السابعة والثلاثين.

وتميز الحفل الذي تابعه رئيس هيئة المسرح والفنون الأدائية في السعودية، سلطان البازعي، وأعضاء الوفد الرسمي السعودي، بحضور جماهيري كبير ملأ جنبات المسرح، بتفاعل مع غناء خالد عبد الرحمن، الذي أطل لأول مرة على جمهور المهرجان.

 

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