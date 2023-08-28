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خالد ناري يصل السعودية اليوم للانضمام إلى الخليج

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
خالد ناري يصل السعودية اليوم للانضمام إلى الخليج
المواطن - فريق التحرير

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اقتربت إدارة نادي الخليج من حسم صفقة النجم الألماني خالد ناري رسميًا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

خالد ناري ينضم للخليج

وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن خالد ناري أنهى إجراءات انضمامه إلى الخليج، وسيُسافر إلى السعودية اليوم، قادمًا من اليونان.

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وكان نادي الخليج قد دخل في مفاوضات مع إدارة باوك اليوناني خلال الفترة الماضية، من أجل الحصول على خدمات خالد ناري صاحب الـ29 عامًا، قبل أن ينجح في حسم الصفقة لصالحه، أملًا في الظهور بشكل مميز.

خالد ناري
ناري

وانتقل خالد ناري إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك اليوناني في يوليو عام 2022، قادمًا من فورتونا دوسلدورف في أولى تجاربه خارج ألمانيا.

وخاض اللاعب الألماني 35 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك اليوناني في الموسم الرياضي الماضي بمعدل 2638 دقيقة، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 8 مرات وقدم 11 تمريرة حاسمة.

خالد ناري
ناري – المصدر 90min

الخليج بدوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم غد الثلاثاء، على استاد الأمير محمد بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مواجهة الغد، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بنقطة واحدة، بالتساوي مع الحزم صاحب المركز الـ17.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

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