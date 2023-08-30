خال رئيس تحرير “المواطن” في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله الشيخ حسن بن جابر الشهري خال رئيس تحرير صحيفة “المواطن” الزميل محمد الشهري في مدينة الرياض.

وتقرر الصلاة على الفقيد -رحمه الله- بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء في جامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن – طريق الحائر في الرياض، فيما سيقام العزاء في منزل الفقيد في قرية القفيل بثلوث المنظر بمنطقة عسير.

أسرة تحرير “المواطن” تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.