خبير طيران يفجر مفاجأة بشأن سبب سقوط طائرة قائد فاغنر

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أثار خادث سقوط طائرة قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريجوزين، الذي قاد انتفاضة فاشلة ضد الكرملين قبل شهرين بالضبط، تساؤلات كثيرة بشأن وفاته على متن طائرة تحطمت أمس الأربعاء بالقرب من موسكو، وفقًا لمسؤولين روس.
وقال مايلز أوبراين، الخبير في مجال العلوم والفضاء، لشبكة CNN بعد مراجعة لقطات سقوط الطائرة: “إنها تنزل بسرعة أثناء الدوران، مما يعني أن هذه الطائرة اشتعلت فيها النيران”.
وأضاف: “يبدو أن بعض القطع الهيكلية، والأسطح الديناميكية الهوائية في الطائرة كانت مفقودة”. وتابع: “طائرة كهذه، لا تسقط بشكل كارثي من السماء دون حدوث شيء غير عادي للغاية”.
لحظة تحطم الطائرة الخاصة التي كان على متنها على متنها قائد مجموعة #فاغنر #يفغيني_بريغوجين #شاهد_سكاي pic.twitter.com/V3QZUIdXdA
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 23, 2023
وأوضح أوبراين أنه يمكن أن يكون سقوط طائرة قائد فاغنر ناجمًا عن انفجار سواء داخل الطائرة أو خارجها، مثل انفجار عبوة ناسفة على متن الطائرة، أو إصابة الطائرة بصاروخ.
من جهته، رجح ديفيد سوسي، مفتش السلامة السابق في إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، هذا الاحتمال، قائلاً إن سقوط الطائرة بدا وكأنه لم يتبق منها سوى جناح واحد فقط.
وقالت وكالة الطيران الروسية إن الحادث وقع شمال غرب موسكو وأدى إلى مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، بما في ذلك بريغوجين، رئيس مجموعة المرتزقة التي اكتسبت شهرة بسبب أساليبها الدموية في جميع أنحاء العالم وانتصاراتها في ساحة المعركة في حرب أوكرانيا.
وكانت الطائرة من طراز إمبراير، وكان على متنها سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم، وفقًا لوزارة خدمات الطوارئ الروسية. وقال مسؤولون روس إن الطائرة غادرت موسكو وكانت في طريقها إلى سان بطرسبرغ عندما تحطمت بالقرب من قرية كوزنكينو في منطقة تفير غرب روسيا. وتظهر بيانات الرحلة أن الطائرة وصلت إلى ارتفاع حوالي 28 ألف قدم قبل أن تتوقف فجأة عن إرسال تفاصيل التتبع.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية أنه تم العثور على جثث ثمانية أشخاص في موقع الحادث. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية تاس أن الطائرة احترقت فجأة بالهواء، فيما ظلت في الهواء لمدة نصف ساعة تقريبًا.
ولم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة. وقالت السلطات الروسية إنها تحقق وتجري عمليات بحث، فيما فرضت قوات الأمن الروسي حظرًا على مكان الحادث.