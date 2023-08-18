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أهدافه رفع الكفاءة القتالية وتحقيق الجاهزية الأولية وكسب الخبرات

ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة القدرات العملياتية الأولية

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة القدرات العملياتية الأولية
المواطن - واس

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شهد معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي-اليوم- ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول إلى مرحلة القدرات العملياتية الأولية (IOC)، وذلك ضمن مستهدفات النموذج التشغيلي المعتمد لتطوير وزارة الدفاع.

وجرى تنفيذ التمرين على مدار أسبوعين في مقر القوات المشتركة ومركز عمليات الدرعية المشترك وبمشاركة الأركان المشتركة للقوات المسلحة وأفرع القوات المسلحة.

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التحضير المبكر

وألقى مدير الأركان المشتركة للقوات المشتركة اللواء الطيار الركن محمد بن ظافر الأحمري، كلمة بهذه المناسبة، أكَّد فيها أن تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول إلى مرحلة القدرات العملياتية الأولية وما يحتويه من فرضيات وسيناريوهات مختلفة، هو نتاج التحضير المبكر الذي امتد لأكثر من ثمانية أشهر، منوّهًا بدور المؤتمرات والندوات وورش العمل التي أسهمت في رفع جاهزية واحترافية منسوبي القوات المشتركة في العمليات الحقيقية.

رفع الكفاءة القتالية

بعد ذلك، استمع معالي رئيس هيئة الأركان العامة إلى إيجاز عن التمرين وأهدافه المتمثّلة في رفع الكفاءة القتالية وتحقيق الجاهزية الأولية، واكتساب الخبرات في مجالات التخطيط والتنفيذ على المستويات كافة، إضافة إلى شرح عن نوعية الفرضيات التي نفَّذتها القوات المشتركة في التمرين من أبرزها العمليات الجوية، والعمليات الجوية المضادة، وعمليات التنسيق المشترك، وعمليات الحرب المضادة البحرية، والحرب الإلكترونية، وعمليات المعلومات.

ثم ألقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها أن هذا التمرين يعد جزءًا من استعداد القوات المشتركة للوصول إلى مرحلة القدرات الأولية للنموذج التشغيلي المعتمد بوزارة الدفاع وتحقيقًا لرؤيتها الإستراتيجية في بناء مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة ومشتركة تحمي أمن الوطن ومصالحه.

مواجهة التحديات

وأشار معاليه إلى أهمية مثل هذه التمارين؛ لإسهامها بالارتقاء بالقوات المشتركة؛ لتحقيق الأهداف المخطط لها بفعالية وصولًا للجاهزية في استخدام القوات والقيام بمهامها لمواجهة التحديات والتهديدات لإنجاز مهمة الدفاع عن حدود الوطن. وفي نهاية حفل ختام التمرين، قام معالي رئيس هيئة الأركان العامة بجولة على خلايا العمل في التمرين، قبل التقاط الصور التذكارية مع المشاركين بالتمرين.

حضر حفل اختتام التمرين مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، وعددٌ من كبار ضباط القوات المسلحة.

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