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خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ مساءً
خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة (منها وظائف لا تتطلب خبرة) لحملة البكالوريوس للعمل بجدة على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي بيئة
– مبرمج حاسوب (لا تتطلب خبرة)
– أخصائي إدارة الأمن السيبراني وحماية البيانات
– مهندس مساعدات ملاحية (لا تتطلب خبرة)
– رئيس قسم التأمين
– رئيس قسم تحليل الأعمال

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التخصصات:

– إدارة الأعمال
– المالية
– المحاسبة
– علوم الحاسب
– الاتصالات
– تكنولوجيا المعلومات
– هندسة النظم
– هندسة الكومبيوتر
– هندسة البرمجيات
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة المدنية
– أو ما يعادلها

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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