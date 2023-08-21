خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة (منها وظائف لا تتطلب خبرة) لحملة البكالوريوس للعمل بجدة على النحو التالي:
– أخصائي بيئة
– مبرمج حاسوب (لا تتطلب خبرة)
– أخصائي إدارة الأمن السيبراني وحماية البيانات
– مهندس مساعدات ملاحية (لا تتطلب خبرة)
– رئيس قسم التأمين
– رئيس قسم تحليل الأعمال
– إدارة الأعمال
– المالية
– المحاسبة
– علوم الحاسب
– الاتصالات
– تكنولوجيا المعلومات
– هندسة النظم
– هندسة الكومبيوتر
– هندسة البرمجيات
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة المدنية
– أو ما يعادلها
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا