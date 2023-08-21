خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة (منها وظائف لا تتطلب خبرة) لحملة البكالوريوس للعمل بجدة على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي بيئة

– مبرمج حاسوب (لا تتطلب خبرة)

– أخصائي إدارة الأمن السيبراني وحماية البيانات

– مهندس مساعدات ملاحية (لا تتطلب خبرة)

– رئيس قسم التأمين

– رئيس قسم تحليل الأعمال

التخصصات:

– إدارة الأعمال

– المالية

– المحاسبة

– علوم الحاسب

– الاتصالات

– تكنولوجيا المعلومات

– هندسة النظم

– هندسة الكومبيوتر

– هندسة البرمجيات

– الهندسة الميكانيكية

– الهندسة الكهربائية

– الهندسة المدنية

– أو ما يعادلها

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا