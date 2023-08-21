Icon

أسما شريف منير تكشف عن رد فعل والدها بعد حلاقة شعرها Icon عبدالله الحمدان لـ سامي الجابر: شكرًا على دعمك ومساندتك Icon أسباب اطلاق سراح ترامب Icon السعودية والإمارات تحققان التوازن في مجموعة بريكس Icon شاموسكا أكثر المدربين وجودًا بـ دوري روشن Icon انطلاقة اتفاق جيرارد تُحفز فينالدوم Icon القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية والعالم نهاية أغسطس Icon أرقام كورونادو في 50 مباراة بـ دوري روشن Icon ترقب قرار حظر حرق القرآن في الدنمارك Icon عرض مسلسل سفاح الجيزة الليلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
لحملة البكالوريوس للعمل بجدة

خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ مساءً
خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة (منها وظائف لا تتطلب خبرة) لحملة البكالوريوس للعمل بجدة على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي بيئة
– مبرمج حاسوب (لا تتطلب خبرة)
– أخصائي إدارة الأمن السيبراني وحماية البيانات
– مهندس مساعدات ملاحية (لا تتطلب خبرة)
– رئيس قسم التأمين
– رئيس قسم تحليل الأعمال

قد يهمّك أيضاً
إسرائيل تقصف أهدافًا على مشارف دمشق

إسرائيل تقصف أهدافًا على مشارف دمشق

الديوان الملكي: فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله في ذمة الله

الديوان الملكي: فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله في ذمة الله

التخصصات:

– إدارة الأعمال
– المالية
– المحاسبة
– علوم الحاسب
– الاتصالات
– تكنولوجيا المعلومات
– هندسة النظم
– هندسة الكومبيوتر
– هندسة البرمجيات
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة المدنية
– أو ما يعادلها

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • ريم

    توظيف

إقرأ المزيد

ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن ميونخ
الرياضة

ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن...

الرياضة
جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس
آخر الاخبار

جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس

آخر الاخبار
مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال
الرياضة

مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال

الرياضة
وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية

وظائف
6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس
السعودية اليوم

6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس

السعودية اليوم
مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار حريق مستشفى الرياض
السعودية اليوم

مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار...

السعودية اليوم
زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط أجواء روحانية
السعودية اليوم

زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط...

السعودية اليوم
طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري
السعودية اليوم

طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري

السعودية اليوم