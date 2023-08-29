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تحقق الشفافية في الصفقات وتسهل الإجراءات

خدمات وإجراءات البورصة العقارية في دليل واحد

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
خدمات وإجراءات البورصة العقارية في دليل واحد
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت وزارة العدل الدليل الإرشادي للبورصة العقارية، المتضمن شرحًا مفصلًا لكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة المتاحة عبر رابط البورصة.

خدمات البورصة العقارية

ويُعرف الدليل الإرشادي بالخدمات المتاحة والإجراءات؛ الأمر الذي من شأنه التيسير على المستفيدين وتزويدهم بجميع المعلومات والمتطلبات التي تمكنهم من إنجاز خدماتهم واختصار الوقت والجهد عليهم.
ويستعرض الدليل، مزايا المؤشرات اللحظية عبر البورصة مثل مؤشر البورصة العقارية اليومي والعرض الحي للصفقات المباشرة؛ مما يمكن من تداول العقارات “البيع والشراء” بكل يسر وسهولة، لترتقي بتجربة المستفيدين وتحقيق الشفافية والموثوقية، ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط.

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الشفافية في الصفقات

يُذكر أن البورصة العقارية تحقق الشفافية في الصفقات، إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.

وتتيح البورصة العقارية تداول العقارات “بيع وشراء” بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيًا بالإضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك.

وأوضحت وزارة العدل في وقت سابق أن البورصة العقارية ترتقي بتجربة المستفيدين وتحقق الشفافية والموثوقية، كما أنها إحدى مخرجات مبادرة “رقمنة الثروة العقارية” التي تعد من أبرز مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وتمكّن البورصة المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، كما أنها تحقق الشفافية في الصفقات العقارية التي تتم، إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.

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