عسكريو فرنسا يرغبون في مغادرة النيجر خدمة توفر الوقت والجهد للمسافرين عبر جسر الملك فهد سكني: المبلغ يصرف على 5 دفعات بناءً على مراحل البناء الطريقة الصحيحة لتناول الرُّطب انخفاض كبير لـ الدولار بعد مفاجأة الفيدرالي الأمريكي آيفون يعزل الأصوات المحيطة أثناء المكالمات بحيلة مبتكرة نهاية مذلة لمروج مخدرات قبض عليه أمام والده تحرير يد شخص علقت في فرامة بالرياض بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين سقوط صاروخين بحقل خور مور للغاز شمال العراق
أتاحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مؤخرًا 4 خدمات للدفع الإلكتروني لعبور الجسر، وذلك عبر تطبيق جسر؛ لمنح المسافرين القدرة على الدفع وعبور بوابات الرسوم في كلا الجانبين بكل سهولة ويسر، دون الحاجة إلى التوقف للسداد النقدي.
ووثق المهتم بمجال السفر والطيران نايف مدخلي مقطع فيديو لتجربته أحد خدمات تطبيق جسر وهي خدمة برق، مشيرًا إلى أنه عبر جسر الملك فهد بسرعة البرق.
وأوضح أن البوابة تتعرف على السيارة تلقائيًّا بمجرد الوقوف أمامها حيث تفتح مباشرة، وللاستفادة من هذه الخدمة يجب الدخول على خانة مركباتي وتعبئة بيانات السيارة ثم إضافة لإضافة مبلغ العبور وبالتالي تتعرف بوابة العبور على سيارة المسافر مباشرة بمجرد الوقوف أمامها.
وحددت مؤسسة جسر الملك فهد، خدمات الدفع الإلكتروني لعبور الجسر وهي: برق، وتسهيل، ويسر، والرمز السريع.
وهي تقنية التعرف على المركبات من خلال رقم اللوحة، حيث يتم التعرف من خلالها وبشكل تلقائي على لوحة المركبة والسماح بمرورها الجسر دون الحاجة إلى أي تدخل بشري أو شراء بطاقات، ويتم تفعيلها عبر التطبيق، ويتم الدفع عبر المحفظة الرقمية.
وهي خدمة التعرف التلقائي على شريحة المركبة، وذلك بواسطة شرائح تعريف التردد اللاسلكي، حيث يتم وضع الشريحة على الزجاج الأمامي للمركبة، وعند الوصول للبوابة يتم تحديد المركبة تلقائيًّا، ومن ثم يسمح للمركبة بالعبور.
ويتم شراء الخدمة عند بوابة دفع الرسوم أو مركز خدمة العملاء، ويتم تفعيل البطاقة عبر شحن الشريحة في تطبيق “جسر”.
وهي مخصصة لعبور المرة الواحدة عبر تعبئة المحفظة الإلكترونية باستخدام الصفحة الرئيسية للتطبيق كزائر ودون الحاجة إلى التسجيل في التطبيق.
كما أتاح تطبيق جسر خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع باركود QR Code-الرمز السريع-، ويتم تفعيل الخدمة عبر شحن المحفظة الرقمية للمسافرين.
إذا أنت من اللي يسافرون عبر جسر الملك فهد للبحرين أو من البحرين ..
لازم .. ضروري .. مهم تتعرف على هذي الخدمة وتستخدمها، وتوفر وقت وجهد 👍 pic.twitter.com/xI8JAtTHXf
— نايفكو NAIF (@naifco) August 30, 2023