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بإدخال رقم الآيبان

خدمة جديدة لمعرفة اسم صاحب الحساب البنكي قبل التحويل

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ صباحاً
خدمة جديدة لمعرفة اسم صاحب الحساب البنكي قبل التحويل
المواطن - فريق التحرير

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أطلق نظام سريع الخاص بالمدفوعات الفورية خدمة جديدة تمثلت في التحقق من الحساب للشركات، حيث يظهر إليك اسم الشخص الذي تقوم بالتحويل إليه.

وتتيح الخدمة للشركات التأكد من مطابقة الحساب ومعرفة حالته قبل التحويل إليه بعد إدخال البيانات التالية: رقم الآيبان ورقم الهوية والإقامة والرقم الموحد للشركات.

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خدمة قوية

وفي هذا السياق علق التقني عبدالله السبع على إطلاق الخدمة الجديدة وذلك من خلال مقطع فيديو شاركه في حسابه بتويتر قال فيه: “في خبر قوي صار عندنا في السعودية، نظام سريع للتحويل بين البنوك صار يطلع لك اسم الشخص فيه” وتابع: “سابقًا إذا كنت تريد التحويل لأي شخص داخل البنك حقك يطلع لك اسمه وبياناته لكن إذا كنت تحول لبنك محلي ما يطلع لك اسمه وبياناته ولكن الآن الموضوع اختلف”.

ميزة النظام

وتابع أن هذا النظام سوف يقلل عمليات الاحتيال، والتأكد من الشخص المحول إليه، ومفيد للشركات للتحقق من الآيبان الخاص بالموظفين قبل دفع رواتب الموظفين.

آراء المواطنين

وأشاد عدد من المواطنين من رواد منصة إكس بالخدمة الجديدة حيث قال هاني علي: “المملكة من أفضل الدول تقدمًا في الرقمنة وسهولة المعاملات واحنا لسه ما وصلنا الرؤية الله يعز المملكة”.

وقالت مواطنة تدعى إيمان: “ممتاز جدًّا، أنا إذا أضفت أحد من بنك ثاني. أول شيء أحول له ريال عشان أتأكد أنه هو”، وأضاف يوسف العمري: “هذي الميزة أنتظرها من زمان تحول حوالة محلية ما تدري لمن”.

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