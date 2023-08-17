خدمة في منصة إكس لم تعد مجانية

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ما زال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يفاجئ مستخدمي منصة “إكس”، تويتر سابقاً، بقرارات جديدة، ومنها أن خدمة TweetDeck لم تعد مجانية، حيث عليك الآن أن تدفع مقابل استخدامها.
ويتم توجيه المستخدمين إلى صفحة تسجيل الاشتراك المدفوع عندما يحاولون الوصول إلى TweetDeck، التي تحظى بشعبية خاصة بين مديري وسائل التواصل الاجتماعي والصحافيين.
فيما أثار هذا التغيير انتقادات واسعة من المستخدمين، حيث قال أحدهم على “إكس”: “قرار آخر من إيلون ماسك لم يطلبه أحد حرفياً”، ، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
يذكر أن شركة تويتر اشترت TweetDeck في لندن عام 2011، بصفقة قدرتها وسائل إعلام متخصصة حينها بـ40 مليون دولار.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت TweetDeck مجانية للمستخدمين، وأثبتت شعبيتها بشكل كبير، حيث يستخدمها ما يقدر بـ20%.
يشار إلى أن منصة “إكس” أعلنت في يوليو الفائت، أن TweetDeck ستكون متاحة فقط لأصحاب الحسابات “الموثقة” اعتباراً من الشهر نفسه.