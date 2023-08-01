خروج 100 مستشفى عن العمل بالخرطوم

صرح وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم أن حوالي 30 مستشفى فقط من أصل 130 لا تزال تعمل في ولاية الخرطوم، وسط ظروف معقدة وصعوبات كبيرة.

مستشفيات السودان

وفي تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، قال إبراهيم الاثنين: إن أكثر الولايات التي تأثرت في الحرب، هي الخرطوم ودارفور، حيث تأثرت ولاية الخرطوم صحيًّا بشكل مباشر وكبير.

ولفت إلى أن المستشفيات تعمل بدعم من بعض المنظمات الدولية، حيث لدى البعض منها طواقم تعمل بالمستشفيات، والبعض الآخر يرسل إمدادات. ونحن نعمل بقدر المستطاع على توفير الاحتياجات الضرورية لهذه المستشفيات.

كذلك أضاف أنه “لا يزال ما بين 6 إلى 7 ملايين مواطن يعيشون في ولاية الخرطوم، وهم يحتاجون إلى الخدمات الطبية والمساعدات الإنسانية، لاسيما وأن ولاية الخرطوم تأثرت بشكل كبير بالحرب في السودان على مستوى تأمين الخدمات الطبية والمواد الغذائية”.

صعوبة في إيصال الإمدادات

وأردف إبراهيم أن هناك “صعوبات كبيرة في إيصال الإمدادات الطبية للمستشفيات في الخرطوم، إضافة إلى التعدي عليها وعلى عربات الإسعاف، حيث تعرض العديد من الكوادر الطبية للقتل أو الإصابة خلال الفترة الماضية”.

كما كشف أنه “وصلتنا مساعدات طبية، لكن الفجوة في الإمدادات لا تزال موجودة وتحتاج لاستكمال عبر آليات الدولة والمانحين والشركاء”.