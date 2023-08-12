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خسارة بيرنلي ضد مان سيتي في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
خسارة بيرنلي ضد مان سيتي في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة فريق بيرنلي ضد مان سيتي مساء الجمعة، بفوز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

بيرنلي ضد مان سيتي

وكان النرويجي إيرلينج هالاند سجل هدفين لـ مانشستر سيتي في الدقيقتين الرابعة والـ 36 من عمر الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني من مباراة بيرنلي ضد مان سيتي، سجل الإسباني رودري الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ 75.

وفاز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد ليحقق أول 3 نقاط له في الموسم الجديد.

بيرنلي ضد مان سيتي

مانشستر سيتي خسر الدرع الخيرية قبل مواجهة بيرنلي

وفي يوم الأحد الماضي، تُوج فريق آرسنال بلقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بالفوز على نادي مانشستر سيتي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/ 1، وذلك بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

وكان الشوط الأول من الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم في الشوط الثاني سجل بالمر هدف التقدم لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ 77 ثم تعادل اللاعب لياندرو تروسارد للجانرز في الدقيقة الـ 90.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح ليحقق الجانرز الفوز بنتيجة 4/ 1 حيث سجل للفريق اللندني كل من مارتن أوديجارد وتروسارد وبوكايو ساكا وفابيو فييرا، بينما سجل البرتغالي بيرناردو سيلفا ركلة ترجيحية واحدة لـ مانشستر سيتي.

يذكر أن الجانرز كان خسر لقب الدوري الإنجليزي موسم 2022/ 2023 لصالح مانشستر سيتي في آخر الجولات.

بيرنلي ضد مان سيتي

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