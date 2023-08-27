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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

خسارة شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي في الوقت القاتل

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٨ مساءً
خسارة شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي في الوقت القاتل
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق السيتيزنز لفوز في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف.

مباراة شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي

وبدأت مباراة شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي التي أُقيمت على ملعب “برامول لين” بشكل سريع، وضغط السيتيزنز بقوة، أملًا في فض اشتباك التعادل السلبي مبكرًا، وسط دفاع قوي من أصحاب الأرض.

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وحصل السيتيزنز على ركلة جزاء، بعد لمسة يد على جون إيجان، وأهدرها النجم النرويجي إيرلينج هالاند عند الدقيقة 37، بعدما سددها في القائم، لتستمر المحاولات دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتعادل شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي.

شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي
جانب من المباراة – المصدر @ManCity

مان سيتي يحقق فوزًا قاتلًا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط لاعبو مان سيتي بقوة بحثًا عن هز الشباك، ونجح هالاند في تعويض إهداره لركلة الجزاء، وسجل الهدف الأول من رأسية مميزة عند الدقيقة 63.

شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي 1
جانب من المباراة – المصدر @ManCity

واشتعلت المباراة بعد هدف هالاند، ونجح جايدن بوغل في تسجيل التعاقد عند الدقيقة 85، إلا أن النتيجة لم تستمر كثيرًا، وأحرز رودريغو هدف الفوز عند الدقيقة 88، لتنتهي المواجهة بخسارة شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي بنتيجة 2\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مان سيتي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما ظل شيفيلد يونايتد في المركز الـ17 بدون رصيد.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

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