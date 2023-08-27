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خسارة فياريال ضد برشلونة برباعية مثيرة

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
خسارة فياريال ضد برشلونة برباعية مثيرة
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة فياريال ضد برشلونة مساء اليوم، بفوز برشلونة برباعية مقابل 3 أهداف وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

فياريال ضد برشلونة

وكان برشلونة تقدم بالهدفين الأول والثاني عبر كل من جافي وفرينكي دي يونج في الدقيقتين الـ 13 والـ15، ثم سجل فريق فياريال هدفين عبر كل من خوان فويث وألكسندر سورلوث في الدقيقتين الـ 26 والـ 40.

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فياريال ضد برشلونة - 2

وسجل فياريال الهدف الثالث عبر اللاعب أليكس باينا في الدقيقة الخمسين، ثم سجل اللاعب فيران توريس وزميله البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الهدفين الثالث والرابع لبرشلونة في الدقيقتين الـ 69 والـ 72.

وبعد المباراة، أصبح رصيد برشلونة 7 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فياريال عند 3 نقاط.

فياريال ضد برشلونة - 3

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