خسارة فياريال ضد برشلونة برباعية مثيرة

أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة ضبط 3 متسولين بالقصيم استعطفوا المصلين بالمساجد جماهير النصر: رحيل تاليسكا في مصلحة نادينا لحظة نقل مصابين وقتلى بحادث تحطم طائرة أمريكية في أستراليا السديس: استشعار دور الأسرة يخلق بيئة تعليمية ناجحة للطلاب هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج بعد إعلان المخطط العام.. ولي العهد يدعم الاقتصاد السعودي من بوابة القطاع اللوجيستي قفزة حادة بأسعار وقود الطائرات قد ترفع أسعار تذاكر الطيران وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية 6 أعراض تؤكد فشل القلب
انتهت مباراة فياريال ضد برشلونة مساء اليوم، بفوز برشلونة برباعية مقابل 3 أهداف وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.
وكان برشلونة تقدم بالهدفين الأول والثاني عبر كل من جافي وفرينكي دي يونج في الدقيقتين الـ 13 والـ15، ثم سجل فريق فياريال هدفين عبر كل من خوان فويث وألكسندر سورلوث في الدقيقتين الـ 26 والـ 40.
وسجل فياريال الهدف الثالث عبر اللاعب أليكس باينا في الدقيقة الخمسين، ثم سجل اللاعب فيران توريس وزميله البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الهدفين الثالث والرابع لبرشلونة في الدقيقتين الـ 69 والـ 72.
وبعد المباراة، أصبح رصيد برشلونة 7 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فياريال عند 3 نقاط.