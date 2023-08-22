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خسارة كريستال بالاس ضد آرسنال بهدف

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
خسارة كريستال بالاس ضد آرسنال بهدف
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة كريستال بالاس ضد آرسنال، مساء الاثنين، بفوز آرسنال بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كريستال بالاس ضد آرسنال

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني سجل اللاعب النرويجي مارتن أوديجارد هدف الفوز لـ آرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 54.

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وانتهت المباراة بفوز آرسنال ليصبح رصيده 6 نقاط في المركز الثالث في جدول الترتيب.

وكانت مباريات الجولة الثانية بدأت من الجمعة الماضية بفوز نوتنجهام فورست على شيفيلد يونايتد بثنائية لهدف.

كريستال بالاس ضد آرسنال

وفي مباريات السبت الماضي، فاز برينتفورد على فولهام بثلاثية دون رد، وفاز ليفربول على بورنموث بثلاثية لهدف، بينما فاز برايتون على وولفرهامبتون برباعية لهدف، وتم تأجيل مباراة بيرنلي ضد لوتون تاون، وفاز توتنهام على مانشستر يونايتد بثنائية دون رد.

وفي مباريات أول أمس الأحد، فاز أستون فيلا على إيفر تون برباعية دون رد، وفاز وست هام يونايتد على تشيلسي بثلاثية لهدف.

بينما أمس، انتهت مباراة كريستال بالاس ضد آرسنال، بفوز آرسنال بهدف.

وكان آرسنال فاز بلقب درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2023/ 2024 على حساب نادي مانشستر سيتي يوم 6 أغسطس الجاري بركلات الجزاء الترجيحية.

ويسعى آرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي والألقاب الأخرى والمنافسة بشكل جيد في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي.

كريستال بالاس ضد آرسنال

 

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