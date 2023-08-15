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تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد

خطبة الجمعة القادمة في السعودية لبيان فضل العلم

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ مساءً
خطبة الجمعة القادمة في السعودية لبيان فضل العلم
المواطن - فريق التحرير

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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، خطباء الجوامع في مناطق السعودية بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 2/ 2/ 1445هـ، لبيان فضل العلم، وأهمية استحضار النية الصالحة في تعلم العلوم الدينية والدنيوية، وحث الطلاب والطالبات على الانضباط والاجتهاد في تحصيل العلم، والذي يعود بالنفع والأثر الطيب عليهم وعلى المجتمع، وتعزيز دور الأسرة في غرس قيم الجدية في نفوس أبنائها، وتذكير المعلمين والمعلمات بمسؤوليتهم الشرعية والوطنية تجاه أبنائهم الطلاب.

الجد والاجتهاد

ويأتي هذا التوجيه لما لخطبة الجمعة من تأثير ودور كبير في حث أبناء المجتمع على الحرص في تحصيل العلم، وتوجيههم إلى الجد والاجتهاد مع استقبالهم العام الدراسي الجديد، ضمن الدور الفاعل لمنابر الجمعة الذي يجسد إستراتيجية الوزارة الدعوية لمواكبة ما يهم المجتمع.

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