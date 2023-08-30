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خطة الويكند جاهزة احجز الفعالية وعيشها

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ مساءً
خطة الويكند جاهزة احجز الفعالية وعيشها
المواطن - فريق التحرير

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قالت منصة عيشها التابعة للهيئة العامة للترفيه، إن خطة الويكند جاهزة، منوهة المتابعين بحجز الفعالية والاستمتاع بأجوائها.

وذكرت المنصة في منشور عبر منصة إكس، خطة الويكند صارت جاهزة، احجز الفعالية وعيشها تجارب جديدة.

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فعاليات متنوعة

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أبرز فعالياتها وأنشطتها الترفيهية عبر منصة عيشها، والتي تعكس توجه السعودية الجديد المفعم بالحيوية وحب الحياة لإحداث نقلة نوعية في المجتمع والاقتصاد السعودي.

منصة عيشها

الشعار المرفوع لمنصة عيشها يعبر بأبسط طريقة عن ما تشهده السعودية من مواسم الترفيه خصوصًا في فعاليات الرياض وليالي الرياض، فشعار المنصة Enjoy Saudi، أي اقضِ أجمل الأوقات في السعودية.

لذلك أطلقت منصة عيشها المنبثقة عن هيئة الترفيه لتكون حاضنة لصناعة الترفيه والتخطيط لمواسم ومهرجانات السعودية في كافة مناطق السعودية.

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