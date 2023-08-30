خطة الويكند جاهزة احجز الفعالية وعيشها صاعقة رعدية تضرب عمودًا كهربيًّا بالدرب السعودية تعزز مكانتها الدبلوماسية بإقامة علاقات مع 6 دول جديدة حظر السكاكين والمناجل المستوحاة من أفلام الزومبي في بريطانيا معركة ضارية مع تمساح ضخم حطم الرقم القياسي لقطات لشلال وادي الحياد بعقبة ضلع بعد أمطار عسير إرجاء التمديد لليونيفيل جنوب لبنان بسبب خلافات داخل مجلس الأمن المحميات الملكية.. من عبء على خزينة الدولة إلى مصدر دخل قومي نقطة مهمة يجب التفكير فيها قبل تملك المنزل بتمويل عقاري توقعات بتمديد السعودية قرار خفض إنتاج النفط الطوعي لنهاية أكتوبر
قالت منصة عيشها التابعة للهيئة العامة للترفيه، إن خطة الويكند جاهزة، منوهة المتابعين بحجز الفعالية والاستمتاع بأجوائها.
وذكرت المنصة في منشور عبر منصة إكس، خطة الويكند صارت جاهزة، احجز الفعالية وعيشها تجارب جديدة.
وأعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن أبرز فعالياتها وأنشطتها الترفيهية عبر منصة عيشها، والتي تعكس توجه السعودية الجديد المفعم بالحيوية وحب الحياة لإحداث نقلة نوعية في المجتمع والاقتصاد السعودي.
الشعار المرفوع لمنصة عيشها يعبر بأبسط طريقة عن ما تشهده السعودية من مواسم الترفيه خصوصًا في فعاليات الرياض وليالي الرياض، فشعار المنصة Enjoy Saudi، أي اقضِ أجمل الأوقات في السعودية.
لذلك أطلقت منصة عيشها المنبثقة عن هيئة الترفيه لتكون حاضنة لصناعة الترفيه والتخطيط لمواسم ومهرجانات السعودية في كافة مناطق السعودية.