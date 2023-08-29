Icon

موعد إطلاق آيفون 15 رسميًا Icon بيع مسدس إلفيس بريسلي بـ200 ألف دولار Icon حل مشكلة ظهور رسالة خلل عند دخول منصة مدرستي Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon 2200 قضية ضد منصة إكس Icon الدراسة عبر منصة مدرستي في عسير غدًا Icon الدراسة عن بعد⁩ لجميع مدارس ظهران الجنوب غدًا Icon حالة غموض تحيط بجنازة قائد فاغنر Icon إنفاق 884 مليون ريال على مستلزمات التعليم في أول أسبوع دراسي Icon الأهلي يتفوق على الطائي بهدف رياض محرز في الشوط الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يلزم تسجيلها في ضريبة التصرفات العقارية

خطوات إدراج صفقة خاصة كبائع عبر البورصة العقارية

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
خطوات إدراج صفقة خاصة كبائع عبر البورصة العقارية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت وزارة العدل خطوات إدراج صفقة خاصة كبائع عبر البورصة العقارية.

خطوات الإدراج

وتضمنت الخطوات التي حددتها وزارة العدل في إنفوجرافيك بحسابها الرسمي بمنصة إكس ما يلي:

قد يهمّك أيضاً
معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض 10 سبتمبر

معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض 10 سبتمبر

زائرة تتغنى بحسن استقبال السعوديين: أبشري

زائرة تتغنى بحسن استقبال السعوديين: أبشري

  • اختيار إدراج صفقة عن طريق شريط التنقل.
  •  اختيار أحد العقارات المملوكة من القائمة الخاصة بك.
  •  استعراض تفاصيل العقار وكذلك تفاصيل وثيقة التملك العقاري.
  • اختيار نوع الصفقة هل خاصة أم صفقة حرة.
  • إدخال بيانات المشتري.
  • إدخال نسب الإفراغ وقيمة الصفقة.
  • اختيار رقم الحساب البنكي الخاص بالبائع (الآيبان).
  • إدخال الرقم المرجعي (رقم الإقبال) الخاص بضريبة التصرفات العقارية.
  • استعراض ومراجعة كامل بيانات الصفقة ثم اعتمادها.

وأشارت الوزارة إلى أنه يلزم تسجيل بيانات الصفقة في ضريبة التصرفات العقارية لدى هيئة الدخل والضريبة والجمارك والحصول على رقم مرجعي ولا يلزم تسديد المبلغ.

وأصدرت وزارة العدل الدليل الإرشادي للبورصة العقارية، المتضمن شرحًا مفصلًا لكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة المتاحة عبر رابط البورصة.

الشفافية في الصفقات

يُذكر أن البورصة العقارية تحقق الشفافية في الصفقات، إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.

وتتيح البورصة العقارية تداول العقارات- بيع وشراء- بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيًّا بالإضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك.

وأوضحت وزارة العدل، في وقت سابق، أن البورصة العقارية ترتقي بتجربة المستفيدين وتحقق الشفافية والموثوقية، كما أنها أحد مخرجات مبادرة “رقمنة الثروة العقارية” التي تعد من أبرز مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وتمكّن البورصة المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، كما أنها تحقق الشفافية في الصفقات العقارية التي تتم، إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في مباراة الهلال والنصر
الرياضة

حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في...

الرياضة
ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية
آخر الاخبار

ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية

آخر الاخبار
القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا ممنوعة بالقصيم
أخبار أمنية

القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا...

أخبار أمنية
جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف الصحية
السعودية اليوم

جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة في شركة معادن

وظائف
تراجع طفيف لأسعار النفط
العالم

تراجع طفيف لأسعار النفط

العالم
10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة
العالم

10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24...

العالم
إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر
أخبار أمنية

إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر

أخبار أمنية