خطوات التسجيل وإنشاء حساب في منصة مدرستي

مع بداية العام الدراسي الجديد، يحرص الطلاب وأولياء الأمور على إنشاء حساب على منصة مدرستي لمتابعة البث المباشر للدروس لمختلف المراحل الدراسية.

خطوات إنشاء حساب مدرستي

– أولا يتم فتح الموقع الرسمي الخاص بمنصة مدرستي الإلكترونية.

– تظهر أربعة خيارات في الصفحة الرئيسية للمنصة، فيتم الضغط على “العودة إلى المدارس”.

– من الصفحة التالية يتم الضغط على خيار “تسجيل جديد”.

– يتوجه الموقع إلى صفحة التسجيل، فيتم إدخال البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية ورقم الجوال ورمز التحقق، ثم يتم الضغط على “تحقق”.

– يرسل الموقع بعد هذه الخطوة رمز التحقق في رسالة نصية على رقم الجوال الذي تم إدخاله أثناء التسجيل، فيجب كتابة الرمز في الحقل المخصص له على الموقع.

منصة مدرستي

وتعد منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وأطلقتها الوزارة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيًّا.

وبالأمس، نشرت قناة “عين”، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل التعليم العام، الذي بدأ اليوم الأحد.

وأوضحت القناة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن البث مباشر لجميع مراحل التعليم عبر قنوات عين، ومنصة مدرستي.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الجدول عبر هذا الرابط اضغط ( هنا ).