خطوات تحديث أو استعادة كلمة المرور الخاصة في منصة مدرستي

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أوضحت منصة مدرستي خطوات تحديث أو استعادة كلمة المرور الخاصة في المنصة.
وبحسب ما ذكرت المنصة عبر منشور بموقع إكس، جاءت الخطوات على النحو التالي:
وبالتزامن مع العودة للدراسة، تذّكر “المواطن” بالحالات التي يتم فيها تعليق الدراسة بحسب ما هو مطبق في السنوات الماضية وتتمثل في:
وعلى إثر ذلك، يتم تحويل الدراسة من الحضورية إلى عن بعد عبر منصة مدرستي، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب ومنسوبي التعليم.
وتعد منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وأطلقتها الوزارة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيًّا.