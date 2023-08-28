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خطوات تحديث أو استعادة كلمة المرور الخاصة في منصة مدرستي

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
خطوات تحديث أو استعادة كلمة المرور الخاصة في منصة مدرستي
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت منصة مدرستي خطوات تحديث أو استعادة كلمة المرور الخاصة في المنصة.

وبحسب ما ذكرت المنصة عبر منشور بموقع إكس، جاءت الخطوات على النحو التالي:

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6 خطوات

  • الدخول على الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي والضغط على زر – استعادة كلمة المرور-.
  • اتباع التعليمات الظاهرة في صفحة استعادة كلمة المرور.
  • إدخال رقم الهوية / الإقامة ورقم الجوال.
  • إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله لرقم الجوال.
  • الضغط على زر –تحديث كلمة المرور- وستصلك رسالة عبر رق الجوال بكلمة المرور الجديدة.
  • الضغط على زر –دخول- للدخول إلى منصة مدرستي باستخدام كلمة المرور الجديدة.

حالات تعليق الدراسة

وبالتزامن مع العودة للدراسة، تذّكر “المواطن” بالحالات التي يتم فيها تعليق الدراسة بحسب ما هو مطبق في السنوات الماضية وتتمثل في:

  • الأمطار الغزيرة.
  • الأمراض المعدية.
  • الزيارات الرسمية التي تستضيفها السعودية.
  • الأعمال التطويرية التي تطرأ على المبنى المدرسي.
  • انقطاع التيار الكهربائي.
  • عدم توفر المياه بالمبنى المدرسي ليوم واحد.
  • احتراق المبنى المدرسي.
  • انهيار جزء من المبنى المدرسي.

وعلى إثر ذلك، يتم تحويل الدراسة من الحضورية إلى عن بعد عبر منصة مدرستي، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب ومنسوبي التعليم.

منصة مدرستي

وتعد منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وأطلقتها الوزارة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيًّا.

 

 

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