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كشفت منصة أبشر –المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، خطوات سداد مدفوعات خدمات الجواز الإلكتروني عبر منصة أبشر، باستخدام البطاقات البنكية وأبل باي.
وبحسب ما ذكرت أبشر عبر منصة إكس، جاءت الخطوات على النحو التالي:
وفي وقت سابق، أعلنت منصة أبشر المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، حجم العمليات المنفذة خلال النصف الأول من عام 2023.
وقالت أبشر في منشور عبر منصة إكس: إن أكثر من 12 مليون عملية نفّذتها أبشر خلال النصف الأول من 2023.
وأضافت: إن التحول الرقمي في السعودية قصة نجاح، يلمها المقيم والمواطن والزائر، خلال تنفيذ خدماتهم الإلكترونية والحكومية، كانت منصة أبشر لها منجزات في ذلك، يأتي في مقدمتها تدشين 16 خدمة إلكترونية، وتنفيذ أكثر من 12 مليون عملية إلكترونية خلال النصف الأول من عام 2023.
تعرف على خطوات سداد مدفوعات خدمات الجواز الإلكتروني عبر منصة أبشر باستخدام البطاقات البنكية وأبل باي 🎥👍#أسهل_أسرع pic.twitter.com/jhCshjlH0G
— أبشر (@Absher) August 8, 2023