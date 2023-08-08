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باستخدام البطاقات البنكية وأبل باي

خطوات سداد مدفوعات خدمات الجواز الإلكتروني عبر منصة أبشر

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ مساءً
خطوات سداد مدفوعات خدمات الجواز الإلكتروني عبر منصة أبشر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت منصة أبشر –المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، خطوات سداد مدفوعات خدمات الجواز الإلكتروني عبر منصة أبشر، باستخدام البطاقات البنكية وأبل باي.

6 خطوات

وبحسب ما ذكرت أبشر عبر منصة إكس، جاءت الخطوات على النحو التالي:

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  • قم بتسجيل الدخول عبر منصة أبشر، ثم توجه إلى خانة المدفوعات الحكومية واختر، دفع رسوم جديدة.
  • قم باختيار قطاع الجوازات، ثم قم باختيار الخدمة، من إصدار أو تجديد، ومدة صلاحية الجواز.
  • قم باختيار المدة المرغوبة، لصلاحية الجواز ما بين 5 سنوات أو 10 سنوات، قم بمراجعة التفاصيل، ثم قم بالتأكيد بالضغط على الدفع.
  • قم باختيار طريقة الدفع أو الدفع المباشر عبر آبل باي، لاستكمال عملية إصدار الجواز.
  • قم بإدخال الرمز المؤقت المرسل لاستكمال عملية الدفع.
  • بعد نجاح عملية الدفع، سوف يظهر لك رقم العملية وتم إصدار الجواز بنجاح.

12 مليون عملية

وفي وقت سابق، أعلنت منصة أبشر المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، حجم العمليات المنفذة خلال النصف الأول من عام 2023.

12 مليونًا

وقالت أبشر في منشور عبر منصة إكس: إن أكثر من 12 مليون عملية نفّذتها أبشر خلال النصف الأول من 2023.

قصة نجاح

وأضافت: إن التحول الرقمي في السعودية قصة نجاح، يلمها المقيم والمواطن والزائر، خلال تنفيذ خدماتهم الإلكترونية والحكومية، كانت منصة أبشر لها منجزات في ذلك، يأتي في مقدمتها تدشين 16 خدمة إلكترونية، وتنفيذ أكثر من 12 مليون عملية إلكترونية خلال النصف الأول من عام 2023.

 

 

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