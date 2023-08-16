خطوات وشروط خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية

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أوضحت وزارة الموارد البشرية المقصود بخدمة التسوية الودية للخلافات العمالية، والهدف منها وخطوات الاستفادة منها وشروط الاشتراك فيها والمستندات المطلوبة.
وتمكّن هذه الخدمة الإلكترونية من إجراء التسوية الودية بصفتها المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل.
ويتم في خدمة التسوية الودية محاولات تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.
وحددت الوزارة خطوات الاستفادة من الخدمة وجاءت كالتالي:
وكشفت الوزارة عن شروط الاستفادة من الخدمة وهي: وجود عقد عمل بين العامل وصاحب العمل، كما أن المستندات المطلوبة هي إرفاق عقد العمل إن وجد أو ما يثبت العلاقة التعاقدية، المستندات المطلوبة بحسب نوع الدعوى.
وكانت وزارة الموارد البشرية قد أوضحت أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية، ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء الوساطة للوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.
كما عملت الوزارة على أتمتة خدمات التسوية الودية بنسبة 100%، وأوضحت الوزارة، أن نظام ودي يطبق مفهوم العدالة الناجزة للعديد من الخدمات عن طريق الموقع الرسمي، منها خدمة تقديم الدعوى بشكل إلكتروني، والاطلاع على التكييف النظامي للدعوى، بالإضافة إلى إمكانية اطلاع المدعي والمدعى عليه على تفاصيل الدعوى قبل موعد الجلسة، كما يتيح النظام عقد جلسات الصلح عن بعد، ويتميز بالحوكمة العالية وعدم وجود أي تدخل بشري بالمواعيد.
وتهدف الوزارة إلى التطوير المستمر ورفع مستوى خدمات التسوية الودية ومهارات موظفي التسوية من خلال التدريب المستمر، حيث نفذت 6 برامج تدريبية مكثفة ومتخصصة مع معهد الإدارة العامة، كما نفذت 5 برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع مركز التدريب العدلي بوزارة العدل و8 برامج تدريبية متخصصة داخلية بمركز التدريب التابع للوزارة.