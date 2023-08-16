خطوات وشروط خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية

أوضحت وزارة الموارد البشرية المقصود بخدمة التسوية الودية للخلافات العمالية، والهدف منها وخطوات الاستفادة منها وشروط الاشتراك فيها والمستندات المطلوبة.

وتمكّن هذه الخدمة الإلكترونية من إجراء التسوية الودية بصفتها المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل.

تقريب وجهات النظر

ويتم في خدمة التسوية الودية محاولات تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

خطوات الاستفادة من الخدمة

وحددت الوزارة خطوات الاستفادة من الخدمة وجاءت كالتالي:

سجل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية (بوابة الأفراد إذا كان المدعي فردًا– بوابة المنشآت إذا كان المدعي منشأة)

اختر خدمة التسوية الودية- رفع دعوى.

قم بتعبئة الحقول الإلزامية لتقديم صحيفة الدعوى (بيانات المدعي، مكتب التسوية التابعة له الدعوى، بيانات المدعى عليه، بيانات العمل) ملاحظة: تتم مطابقة الاختصاص المكاني بحسب مقر العمل ومكتب التسوية التابعة له الدعوى الذي تم اختياره.

اختر موضوع الدعوى.

أرفق المستندات المطلوبة.

اختر الموافقة على إقرار عدم كيدية الدعوى.

اضغط زر إرسال.

يتم مراجعة الطلب من جانب المختصين.

في حال رفض الطلب يمكن معرفة الأسباب عن طريق خدمة الدعاوى في الخدمات الإلكترونية.

يتم إرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لجميع أطراف الدعوى في حال قبول الدعوى.

يتم إرسال رسائل تبليغ بتفاصيل موعد الجلسة لجميع أطراف الدعوى.

إذا لم يحضر المدعي يتم حفظ الدعوى ويحق له فتحها مرة أخرى ما لم تتجاوز المدة 21 يوم عمل.

إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى يتم إيقاف خدماته لدى الوزارة ويحدد موعد جلسة أخرى.

إذا تكرر عدم حضور المدعى عليه يتاح نقل خدمات المدعي (العامل) دون موافقة صاحب العمل الحالي، وتتم إحالة الدعوى إلى المحاكم العمالية.

في حال التوصل إلى صلح يتم تحرير محضر الصلح وإتاحة طباعته عن طريق خدمة الدعاوى.

في حال عدم الاتفاق يتم تحويل الدعوى للمحاكم العمالية ملاحظة: (سيتم تحديد مواعيد الجلسات لاحقًا من قبل وزارة العدل) وتعتبر الدعوى منتهية لدى التسوية الودية.

الشروط والمستندات المطلوبة

وكشفت الوزارة عن شروط الاستفادة من الخدمة وهي: وجود عقد عمل بين العامل وصاحب العمل، كما أن المستندات المطلوبة هي إرفاق عقد العمل إن وجد أو ما يثبت العلاقة التعاقدية، المستندات المطلوبة بحسب نوع الدعوى.

مرحلة أولى

وكانت وزارة الموارد البشرية قد أوضحت أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية، ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء الوساطة للوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

أتمتة الخدمة

كما عملت الوزارة على أتمتة خدمات التسوية الودية بنسبة 100%، وأوضحت الوزارة، أن نظام ودي يطبق مفهوم العدالة الناجزة للعديد من الخدمات عن طريق الموقع الرسمي، منها خدمة تقديم الدعوى بشكل إلكتروني، والاطلاع على التكييف النظامي للدعوى، بالإضافة إلى إمكانية اطلاع المدعي والمدعى عليه على تفاصيل الدعوى قبل موعد الجلسة، كما يتيح النظام عقد جلسات الصلح عن بعد، ويتميز بالحوكمة العالية وعدم وجود أي تدخل بشري بالمواعيد.

التطوير المستمر

وتهدف الوزارة إلى التطوير المستمر ورفع مستوى خدمات التسوية الودية ومهارات موظفي التسوية من خلال التدريب المستمر، حيث نفذت 6 برامج تدريبية مكثفة ومتخصصة مع معهد الإدارة العامة، كما نفذت 5 برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع مركز التدريب العدلي بوزارة العدل و8 برامج تدريبية متخصصة داخلية بمركز التدريب التابع للوزارة.