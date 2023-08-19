خطوة تفصل أوتافيو عن التوقيع للنصر

أصبح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو، البرتغالي أوتافيو، قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يقترب من حسم الصفقة

وأكدت صحيفة ojogo البرتغالية، اليوم السبت، أن نادي النصر تقدم بالفعل بعرض رسمي لإدارة بورتو، من أجل دفع الشرط الجزائي في عقد أوتافيو، والحصول على خدماته هذا الصيف، ويتبقى فقط تحديد المواعيد النهائية للدفع.

وأشارت الصحيفة البرتغالية، إلى أن اللاعب سيوقع على عقد ممتد لـ3 مواسم حتى عام 2026، وسيحصل على حوالي 40 مليون يورو راتبًا، مؤكدة أن عملية بيعه ستكون الأكبر في تاريخ نادي بورتو.

تفاصيل اتفاقية رحيل أوتافيو

وأوضحت ojogo، أن أوتافيو يعيش أيامه الأخيرة مع بورتو، بعد عرض النصر الأخير، بدفع الشرط الجزائي الذي يُقدر بـ60 مليون يورو، ولم يصبح أمام النادي البرتغالي خيارًا آخر سوى قبول العرض.

ولفتت إلى أن النصر وبورتو يتناقشان حاليًا بشأن المواعيد النهائي، حيث يقترح العالمي دفع 20 مليون يورو، وتقسيم المبلغ المتبقي على دفعتين، فيما يبذل مسؤولي بورتو أقصى جهدهم للحصول على أكبر قدر في الدفعة الأولى.

وشددت الصحيفة البرتغالية في ختام تقريرها، على أن أوتافيو يواصل التدريب بشكل طبيعي، لحين منحه الضوء الأخضر للرحيل، حيث سيتواجد غدًا في مباراة بورتو وفارنزي، والتي قد تكون الأخيرة له، وستكون بمثابة الوداع للجماهير.