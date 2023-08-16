خطوة تفصل الهلال عن ضم ميتروفيتش

اقتربت إدارة نادي الهلال، من حسم صفقة النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام الإنجليزي، لتدعيم صفوف الأزرق في الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال في طريقه لحسم الصفقة

وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أن نادي الهلال يتحرك بقوة لإنهاء إجراءات ضم ميتروفيتش، مؤكدًا أن الصفقة الآن وشيكة، حيث إن الإدارة أرسلت العرض الرسمي وفي انتظار الموافقة النهائية.

ولفت فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن ميتروفيتش منح الهلال موافقته على الانضمام إليه منذ شهر يوليو الماضي، وينتظر فقط الضوء الأخضر من نادي فولهام الإنجليزي، لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن إدارة نادي فولهام طلبت مبلغًا محددًا يفوق عرض الهلال الأخير لهم، من أجل الموافقة على بيع عقد النجم الصربي، ولكن هذا لن يكون عائقًا أمام الأزرق، الذي يرغب في حسم الصفقة سريعًا.

أبرز أرقام ميتروفيتش

ويلعب صاحب الـ28 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صيف عام 2018، وبات من أساطيره، حيث خاض 205 مباريات، وسجل 111 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

ويُعد ميتروفيتش، أفضل هداف في تاريخ منتخب صربيا الأول لكرة القدم، حيث خاض معه 81 مباراة، ونجح في تسجيل 52 هدفًا، وتبلغ قيمته التسويقية 28 مليون يورو، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.