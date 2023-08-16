Icon

خطوة تفصل الهلال عن ضم ميتروفيتش Icon ملتقى الأعمال السعودي الصيني يشهد توقيع 12 اتفاقية تعاون Icon انطلاق الدوري السعودي للسيدات 13 أكتوبر Icon السعودية تعرب عن بالغ قلقها جراء الاشتباكات في ليبيا Icon العدل تتيح خدمة طلب مترجم عبر بوابة ناجز Icon مباراة الشباب والأخدود الأكثر دقائق لعب فعلي Icon الانضباط تُعاقب 5 أندية بدوري روشن Icon تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأمريكي قتل والده خنقًا ومثّل بجثته في الرياض Icon لقطات لإعصار قمعي ضخم في المدينة المنورة Icon سحب قرعة كأس العالم للأندية 7 سبتمبر المقبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم الفريق الأول هذا الصيف

خطوة تفصل الهلال عن ضم ميتروفيتش

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٨ مساءً
خطوة تفصل الهلال عن ضم ميتروفيتش
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اقتربت إدارة نادي الهلال، من حسم صفقة النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام الإنجليزي، لتدعيم صفوف الأزرق في الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال في طريقه لحسم الصفقة

وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أن نادي الهلال يتحرك بقوة لإنهاء إجراءات ضم ميتروفيتش، مؤكدًا أن الصفقة الآن وشيكة، حيث إن الإدارة أرسلت العرض الرسمي وفي انتظار الموافقة النهائية.

قد يهمّك أيضاً
تعرض سيارة وزير دفاع لبنان لإطلاق نار

تعرض سيارة وزير دفاع لبنان لإطلاق نار

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء

ميتروفيتش
تصميم للاعب بقميص الهلال

 

ولفت فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن ميتروفيتش منح الهلال موافقته على الانضمام إليه منذ شهر يوليو الماضي، وينتظر فقط الضوء الأخضر من نادي فولهام الإنجليزي، لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن إدارة نادي فولهام طلبت مبلغًا محددًا يفوق عرض الهلال الأخير لهم، من أجل الموافقة على بيع عقد النجم الصربي، ولكن هذا لن يكون عائقًا أمام الأزرق، الذي يرغب في حسم الصفقة سريعًا.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر informer

أبرز أرقام ميتروفيتش

ويلعب صاحب الـ28 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صيف عام 2018، وبات من أساطيره، حيث خاض 205 مباريات، وسجل 111 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

ويُعد ميتروفيتش، أفضل هداف في تاريخ منتخب صربيا الأول لكرة القدم، حيث خاض معه 81 مباراة، ونجح في تسجيل 52 هدفًا، وتبلغ قيمته التسويقية 28 مليون يورو، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

أليكساندر ميتروفيتش
اللاعب الصربي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى المدينة المنورة
السعودية اليوم

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى...

السعودية اليوم
في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين يُجمع العالم بصفقاته الخيالية
الرياضة

في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين...

الرياضة
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار
الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر لنصف النهائي
الرياضة

الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر...

الرياضة
لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل
السعودية اليوم

لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل

السعودية اليوم
48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد
حصاد اليوم

48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن...

حصاد اليوم
إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان

أخبار أمنية