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سيوقع على عقد حتى عام 2026

خطوة تفصل مانشيني عن قيادة المنتخب السعودي

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٠ مساءً
خطوة تفصل مانشيني عن قيادة المنتخب السعودي
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير الإعلان الرسمي عن تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لقيادة المنتخب السعودي الأول، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

مانشيني يقترب من قيادة الأخضر

وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، اليوم الخميس، إلى أن مانشيني اقترب من التوقيع على عقود قيادة المنتخب السعودي رسميًا، حيث سيُدربه حتى عام 2026، مقابل 30 مليون يورو في العام الواحد.

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ولفتت الصحيفة الإيطالية، إلى أن مانشيني حاليًا في مرحلة تجميع الطاقم المساعد له وعقد اجتماعات أخيرة مع كافة الأطراف قبل توقيع العقود، حيث يتم وضع اللمسات النهائية، قبل الإعلان بشكل رسمي.

روبرتو مانشيني
المدرب الإيطالي – المصدر the sun

وتقدم مانشيني باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، منتصف الشهري الجاري، وتم التعاقد مع لوتشانو سباليتي ليتولى المهمة بدلًا منه، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

وكان المدرب قد تولى تدريب منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بداية من مايو عام 2018، وقاد الآتزوري لحصد لقب كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، إلا أنه فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

روبرتو مانشيني
المدرب الإيطالي – المصدر the sun

المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل

على الجانب الآخر، سيخوض المنتخب السعودي معسكرًا خارجيًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية من 3 وحتى 12 سبتمبر، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي قبل بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في قطر، شهر يناير المقبل.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – saff

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