خطوة جديدة من الهلال والاتحاد لضم حسان تمبكتي

كشفت تقارير إعلامية عن أن ناديي الهلال والاتحاد سيرفعان عرضهما المالي لضم المدافع حسان تمبكتي لاعب نادي الشباب.

الهلال والاتحاد يراقبان حسان تمبكتي

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة “الكأس” القطرية عبر منصة “إكس” أن الهلال والاتحاد لم يستسلما في الصفقة حيث قررا رفع عرضهما المالي لضم نجم نادي الشباب.

مطالبة بفتح تحقيق

وفي وقت سابق، طالب الإعلامي والناقد الرياضي سعود الصرامي، كلًّا من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الاحتراف باتحاد القدم، بفتح تحقيق؛ وذلك بسبب تفاوض أحد الأندية السعودية مع اللاعب حسان تمبكتي رغم سريان عقده مع نادي الشباب.

وكان تمبكتي قال بعد مواجهة الشباب والزمالك المصري في البطولة العربية: “أحد أندية الصندوق قدم لي عرضًا، الله يقدم اللي فيه الخير في الأيام المقبلة”.

وقال سعود الصرامي في برنامج “الديوانية” على القناة الرياضية السعودية: “أطالب وزارة الرياضة ولجنة الاحتراف والاتحاد السعودي لكرة القدم بفتح تحقيق، اللاعب قال: إنه يملك عرضًا من أحد أندية الصندوق، ألا يعلم هذا النادي أن اللاعب لا يزال عقده ساريًا مع نادي الشباب لمدة 4 سنوات ومقابل 10 ملايين ريال في الموسم الواحد وهو أغلى مدافع، يخالف القوانين والأعراف الدولية للتعاقد معه؟!”.

وأضاف الصرامي: “لا يصح أبدًا التأثير على اللاعب لكي يخالف عقده مع النادي والانتقال إلى آخر، يجب فتح تحقيق بالأمر”.

وأثنت جماهير الشباب على تصريحات الصرامي، حيث طالبت بمحاسبة كل من يتفاوض مع اللاعب حسان تمبكتي وعقده لا يزال ساريًا مع الليث.

يذكر أن ناديي الهلال والاتحاد كانا أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع تمبكتي، حيث يريد الهلال ضم نجم الشباب كبديل للمدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، أما الاتحاد فيرغب في ضم اللاعب كبديل للمدافع أحمد حجازي.