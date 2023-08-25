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دعا إلى محاسبة النفس والرضا بقضاء الله وقدره

خطيب المسجد الحرام: اتقوا دعوة المظلوم وحاسبوا أنفسكم

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ مساءً
خطيب المسجد الحرام: اتقوا دعوة المظلوم وحاسبوا أنفسكم
المواطن - فريق التحرير

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حث خطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله الجهني المصلين على تقوى الله والالتزام بكتاب الله الكريم وهدي نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام.

تقوى الله

وقال الشيخ الدكتور عبدالله الجهني خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فاتق الله أيها المسلم، فإن المسلم من سلم الناس من يده ولسانه.

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وأضاف خطيب المسجد الحرام، اتقوا دعوة المظلوم وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، مردفًا: قال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضى الله عنه، اتق الله بطاعته، وأطع الله بتقواه ولتخف يداك من دماء المسلمين وبطنك من أموالهم، ولسانك من أعراضهم، وحاسب نفسك كل فترة، يا عبدالله، خاطب الله في كل لحظة، واتق الله في دينك، وفي جميع أمورك، واصبر على ما أصابك، فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس ذهب الجسد، وإذا سمعت كلمة تغضبك في عرضك، فاعف واصفح فإن ذلك من عزم الأمور.

وتابع الشيخ الدكتور عبدالله الجهني: استعينوا بالله واستخيروه في أحوالكم كلها، مضيفًا: ارضوا بقضاء الله وقدره فهو جميل وعظيم.

 

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