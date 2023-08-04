خطيب المسجد الحرام: الاجتهاد في الدين واجب في ظل الانفتاح الإعلامي

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أكد خطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، أن الاجتهاد في الدين والاختلاف في فهم النصوص من أصول الشريعة لتحقيق مصالح العباد ودرء المفسدة.
وقال السديس خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، إن من القضايا التي أولاها التشريع المنزلة السامية المنيعة وبوأها من التحقيق الصدارة والطليعة هي الاجتهاد في الدين، فنوه بشأنه وآثاره، فهو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية.
وأضاف مستشهدًا بقول الإمام الشاطبي، والشريعة ما وُضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودرء المفاسد عنهم.
وأكمل: المشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع، كما أن نضار أحكام الشريعة على سلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد.
وحث السديس المصلين على ضرورة الابتعاد عن الشائعات المغرضة حول اجتهاد العلماء في المسائل والمقاصد والنيات.
وشدد خطيب المسجد الحرام، على أن أنظمة وتشريعات ولاة الأمر لتحقيق مصالح الرعية ورفع الخلاف أصل في شريعتنا.
على صعيد آخر، تطرق السديس إلى الانفتاح الإعلامي، مؤكدًا أن الاجتهاد الجماعي في المجامع الفقهية والهيئات العلمية واجب في ظل الانفتاح الإعلامي.
وندد خطيب المسجد الحرام من تكرار حرق المصحف الشريف استفزاز للمسلمين، مضيفًا: نعم للحرية المنضبطة وألف لا للحرية العبثية المزيفة.
واستطرد داعيًا على كل متطرف يدنس كتاب الله ومقدسات المسلمين في كل أنحاء العالم، اللهم عليك بأعداء ديننا الذين دنسوا المصحف الشريف ومقدساتنا.
فيديو | خطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس: في ظل الانفتاح الإعلامي..
الاجتهاد الجماعي في المجامع الفقهية والهيئات العلمية واجب#الإخبارية pic.twitter.com/QPHefEUzjt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 4, 2023
فيديو | نعم للحرية المنضبطة وألف لا للحرية العبثية المزيفة..
خطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس: تكرار حرق المصحف الشريف استفزاز للمسلمين#الإخبارية pic.twitter.com/ZwQaVd78mx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 4, 2023
فيديو | خطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس: اللهم عليك بأعداء ديننا الذين دنسوا المصحف الشريف ومقدساتنا#الإخبارية pic.twitter.com/d09BpwAAtl
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 4, 2023