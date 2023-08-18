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دعا الطلاب للحرص على كل علم نافع صالح

خطيب المسجد الحرام: العلم من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
خطيب المسجد الحرام: العلم من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة
المواطن - فريق التحرير

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أكد إمام خطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور أسامة خياط، أن العلم سبب من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة.

سبب دخول الجنة

وقال الشيخ خياط في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، إنه إذا كان العلم لدى كثير من الناس، قيام الحياة وأساس النهضات، وعماد الحضارات، ووسيلة التقدم للأفراد والمجتمعات، فإنه لدى أولى الألباب من عباد الرحمن فوق ذلك كله، إذ هو طريق يسهل به الله دخول الجنة دار السلام.

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واستطرد مستشهدًا بالحديث الشريف: من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة، مضيفًا: ولذا فإن العلم سبب السعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

حياة القلوب

ولفت إمام خطيب المسجد الحرام إلى أن العلم حياة القلوب من الظلم والجهل به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل والعمل، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء مؤكدًا أن منزلة العالم وطالب العلم والمتعلم أعلى في الدنيا والآخرة.

وتابع: لقد نوه سبحانه بفضل العلم وأهله، ورفعة منزلتهم، وعلو مكانتهم وشرف مقامهم، ونفى المساواة بينهم، وبين غيرهم، حيث قال عز اسمه: قل هل يستووا الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولوا الألباب، وجعل سبحانه للعلاء مقام الخشية الحقة منه، لأن العمل أرشدهم إلى كمال قدرته وعظيم قدرته وبديع صفاته فزادهم ذلك هيبة منه وإجلال له، فقال عز من قائل: إنما يخشى الله من عباد العلماء، إن الله عزيز غفور.

للعلم مكانة رفيعة

وأردف إمام خطيب المسجد الحرام موجهًا حديثه للطلاب والطالبات، تزامنًا مع استئناف العام الدراسي الجديد: أيها الطلاب.. أقبلوا على العلم والتعلم ففيه علو الشأن والمكانة الرفيعة، مشددًا: احرصوا على كل علم نافع صالح واطلبوا فيه وجه الله والمنفعة.

 

 

 

 

 

 

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