خطيب المسجد النبوي: احتسبوا لله الإنفاق على الأهل والنفس

أكد خطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنا، أن كثرة سبل الخير من فضائل شريعة الله، مشيرًا إلى فضل الإنفاق على الأهل والنفس.

سبل الخير

وقال المهنا في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي: إن من فضائل هذه الشريعة العظام ومحاسنها كثرة سبل الخير، وتنوع أعمال البر التي يتقرب بها كل مؤمن إلى مولاه، غني كان المؤمن أم فقيرًا، قويًا كان أم ضعيفًا.

وتابع: ومن رحمته سبحانه وفضله على عباده، أن رزقهم كلهم ثم خص بعضهم بالغنى، لبلوغهم بالشكر، وليتقربوا إليه بالزكاة والصدقات فتعظم أجورهم وتزكو نفوسهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ثم إن سبحانه وهو البر الرحيم، شرع لعباده من القربات من يشرك به الفقير أخاه الغني فيصير في منزلته في حسن الثواب.

مفهوم الصدقة

وأضاف: لقد دلت نصوص الوحي على سعة مفهوم الصدقة، وإن من كان منها ماليًا غير محصور في الفقير أو المسكين، وإن كان فضل الصدقة عليهما ثابتًا جزيلًا.

وتابع: احتسبوا لله الإنفاق على الأهل والنفس، مستشهدًا بالحديث الشريف: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة.

فيديو | خطيب المسجد النبوي خالد المهنا: كثرة سبل الخير من فضائل شريعة الله#الإخبارية pic.twitter.com/0qBzJPjZxx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 18, 2023