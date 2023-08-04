الشيخ السديس: نعم للحرية المنضبطة وألف لا للعبثية الاستفزازية خطيب المسجد النبوي: افتحوا قلوبكم إلى نداء الله لتسعدوا السعادة الأبدية فيكتور أوسيمين يضغط على نابولي للرحيل إلى الهلال النصر والرجاء في مواجهة عربية بذكريات مونديالية الاتحاد والهلال يستهدفان الانتصار الثاني عربيًا لويس إنريكي يُثير الجدل برسالة غامضة خطيب المسجد الحرام: الاجتهاد في الدين واجب في ظل الانفتاح الإعلامي الكوادر النسائية في المسجد الحرام تبذل أقصى طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن ساديو ماني يؤدي العمرة مع نجوم النصر مساند : تغريم العاملة المنزلية 2000 ريال حال رفضها العمل
دعا خطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور علي الحذيفي، إلى الاستقامة في العبادات والإقبال على الله في فعل الخيرات، مضيفًا: أقبلوا إلى الفلاح واسلكوا الصراط المستقيم لتنالوا رضوان الله.
وأضاف الحذيفي خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي، اتقوا الله وزكوا أنفسكم بالأوامر امتثالًا، وبالمنهيات بعدًا، فالتقوى ضمان لرضوان الله عز وجل، وأمان من غضب الله والفساد والعقوبات.
واستطرد: افتحوا قلوبكم إلى نداء الله لتسعدوا السعادة الأبدية، مردفًا تعالوا أيها الناس إلى سعادتكم الأبدية، أجيبوا ربكم إلى ما خلقتكم له، افتحوا قلوبكم لنداء الله سبحانه.
وأكد الحذيفي، أن العبادات لله سبحانه وتعالى هي عبادات القلوب والجوارح والأعضاء، مشيرًا إلى أن عبادات القلوب أفضل وأجل وهي الدعاء والإخلاص والإيمان واليقين والتقوى والإحسان والتوكل والإنابة والمحبة والرغبة.
فيديو | خطيب المسجد النبوي علي الحذيفي: أقبلوا إلى الفلاح واسلكوا الصراط المستقيم لتنالوا رضوان الله#الإخبارية pic.twitter.com/JHowjjWbir
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 4, 2023
فيديو | خطيب المسجد النبوي علي الحذيفي: افتحوا قلوبكم إلى نداء الله لتسعدوا السعادة الأبدية#الإخبارية pic.twitter.com/uPhfSQAb5K
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 4, 2023