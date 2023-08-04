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خطيب المسجد النبوي: افتحوا قلوبكم إلى نداء الله لتسعدوا السعادة الأبدية

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٣ مساءً
خطيب المسجد النبوي: افتحوا قلوبكم إلى نداء الله لتسعدوا السعادة الأبدية
المواطن - فريق التحرير

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دعا خطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور علي الحذيفي، إلى الاستقامة في العبادات والإقبال على الله في فعل الخيرات، مضيفًا: أقبلوا إلى الفلاح واسلكوا الصراط المستقيم لتنالوا رضوان الله.

تقوى الله

وأضاف الحذيفي خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي، اتقوا الله وزكوا أنفسكم بالأوامر امتثالًا، وبالمنهيات بعدًا، فالتقوى ضمان لرضوان الله عز وجل، وأمان من غضب الله والفساد والعقوبات.

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السعادة الأبدية

واستطرد: افتحوا قلوبكم إلى نداء الله لتسعدوا السعادة الأبدية، مردفًا تعالوا أيها الناس إلى سعادتكم الأبدية، أجيبوا ربكم إلى ما خلقتكم له، افتحوا قلوبكم لنداء الله سبحانه.

وأكد الحذيفي، أن العبادات لله سبحانه وتعالى هي عبادات القلوب والجوارح والأعضاء، مشيرًا إلى أن عبادات القلوب أفضل وأجل وهي الدعاء والإخلاص والإيمان واليقين والتقوى والإحسان والتوكل والإنابة والمحبة والرغبة.

 

 

 

 

 

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