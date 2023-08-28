خط وتنسيق معلم سعودي للسبورة داخل الفصل يخطف الأنظار

حظي مقطع فيديو يوثق طريقة ترتيب معلم للسبورة داخل الفصل، بإعجاب شديد بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في المملكة.

تنسيق وترتيب يلفت الانتباه

وأظهر الفيديو تنسيق المعلم أحمد الحربي للسبورة، وترتيبه لملخص الدرس مع تنويع في الألوان المستخدمة في الكتابة وتنظيم شديد يشد الانتباه.

وكان المعلم يحضر درسه من مادة العلوم الذي سيشرحه لطلابه في الصف الخامس أمس الأحد 11 صفر 1445هـ، بكل شغف وحب أثار الإعجاب.

مثال فخر يحتذى به

وأثار الفيديو تفاعلًا بين المتابعين، حيث علق الإعلامي عبدالرحمن الشهري على الفيديو قائلًا: معلم سعودي يقدم درسه يوم الأحد 11 صفر 1445هـ، بكل شغف وترتيب للسبورة وخط جميل، وبداية جادة مع العودة للدارسة.

وأبدى عدد كبير من المواطنين إعجابهم بإتقان المعلم في تقديم شرحه وتركيزه الشديد على التنظيم والتنسيق لجذب انتباه الطلاب، حيث قال أبو محمود: ما شاء الله عندما يحب الإنسان عمله.

وقالت خيرية القحطاني: ما شاء الله تبارك الرحمن.. هذه جزء من إبداعات الأستاذ/ أحمد الحربي معلم مادة العلوم يجهز قبل بدء الحصة وحضور الطلاب في معمل العلوم معلم شغوف ويحتذى به.

طريقة تقليدية

وفي المقابل، انتقد عدد من المتابعين هذه الطريقة التي كانت من وجهة نظرهم تقليدية وقديمة ولا تتناسب مع التطور التكنولوجي وتنوع أساليب التعلم التي تعتمد على الصور المتحركة ومقاطع الفيديو.