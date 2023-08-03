خفر السواحل الفلبينى ينقذ 67 شخصًا بعد غرق عباراتهم

أنقذ خفر السواحل الفلبينى اليوم الخميس من 67 شخصًا كانوا على متن عبارة، وذلك بعد اصطدامها بجسم عائم وغرقها في المياه شمال شرق البلاد في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع.

خفر السواحل الفلبيني

ووفقًا لشبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، قال خفر السواحل الفلبيني: إن راكبًا على متن العبارة “جوفيل إكسبريس 3” تمكن من الاتصال بمحطة خفر السواحل للحصول على المساعدة عندما تضررت العبارة بعد اصطدامها بجسم غير محدد قبالة جزيرة “بوليلو” في مقاطعة “كويزون”.

وكان 27 شخصًا قد لقوا مصرعهم الأسبوع الماضي عندما انقلبت عبارة مكتظة في “لاجونا دي باي” بعد دقائق من مغادرة بلدة “بينانجونان” جنوب شرق العاصمة مانيلا.

من المعروف أن الحوادث البحرية من الأمور الشائعة في الفلبين بسبب العواصف المتكررة وسوء صيانة القوارب والعبارات واكتظاظها بالركاب، بالإضافة إلى عدم اتباع لوائح السلامة.