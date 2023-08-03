Icon

لحظة سقوط طائرة بشارع مزدحم بنيجيريا Icon غرامات مالية على 13 وكالة سيارات خالفت نظام الوكالات التجارية Icon رحيل مرتضى منصور يضع الزمالك في أزمتين Icon مروجو المخدرات بالسعودية في قبضة رجال المكافحة Icon حقيقة إصابة نغولو كانتي بالرباط الصليبي Icon المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 1% Icon خفر السواحل الفلبينى ينقذ 67 شخصًا بعد غرق عباراتهم Icon مؤسسات السوق المالية تسجل أرقامًا قياسية في عام 2022 Icon هداد يحرز لقب الشوط الرئيسي في المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن Icon موعد مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
اصطدمت بجسم عائم وغرقت

خفر السواحل الفلبينى ينقذ 67 شخصًا بعد غرق عباراتهم

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ مساءً
خفر السواحل الفلبينى ينقذ 67 شخصًا بعد غرق عباراتهم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنقذ خفر السواحل الفلبينى اليوم الخميس من 67 شخصًا كانوا على متن عبارة، وذلك بعد اصطدامها بجسم عائم وغرقها في المياه شمال شرق البلاد في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع.

خفر السواحل الفلبيني

ووفقًا لشبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، قال خفر السواحل الفلبيني: إن راكبًا على متن العبارة “جوفيل إكسبريس 3” تمكن من الاتصال بمحطة خفر السواحل للحصول على المساعدة عندما تضررت العبارة بعد اصطدامها بجسم غير محدد قبالة جزيرة “بوليلو” في مقاطعة “كويزون”.

قد يهمّك أيضاً
أمريكا: لا مؤشرات على تورط روسيا أو فاغنر في انقلاب النيجر

أمريكا: لا مؤشرات على تورط روسيا أو فاغنر في انقلاب النيجر

كلية الملك فهد تبدأ بإجراءات الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية

كلية الملك فهد تبدأ بإجراءات الملتحقين ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية

غرق سفينة

وكان 27 شخصًا قد لقوا مصرعهم الأسبوع الماضي عندما انقلبت عبارة مكتظة في “لاجونا دي باي” بعد دقائق من مغادرة بلدة “بينانجونان” جنوب شرق العاصمة مانيلا.

من المعروف أن الحوادث البحرية من الأمور الشائعة في الفلبين بسبب العواصف المتكررة وسوء صيانة القوارب والعبارات واكتظاظها بالركاب، بالإضافة إلى عدم اتباع لوائح السلامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم