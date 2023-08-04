خليل الشعبي: سيتم بناء 5 أندية في الرياض وجدة والدمام

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أعلن وكيل وزارة الرياضة المساعد للمنشآت الرياضية، المهندس خليل الشعبي، عن بناء مقرات أندية نموذجية جديدة في الرياض جدة والدمام.
وأوضح خليل الشعبي خلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضية المقام في مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، أنه سيتم بناء 5 مقرات أندية نموذجية جديدة، بواقع 2 في الرياض، و2 في جدة، بالإضافة إلى ناد في الدمام.
وتابع خليل الشعبي: “هناك 20 ملعبًا ومنشأة رياضية و30 ناديًا تم تطويرها خلال الفترة الماضية، وتم تطوير الأندية بشكل يتناسب مع الأنشطة التي تقام عليها”.
وواصل تصريحاته قائلًا: “نادي الأخدود سيلعب مبارياته في ملعب الأمير هذلول بن عبد العزيز وهي جاهزة لاستضافة المباريات”.
وأضاف الشعبي خلال حديثه في المؤتمر: “تم رفع الطاقة الاستيعابية في ملعب نادي الشباب، وأصبح الآن يتسع إلى 14 ألف مشجع”.
واستكمل حديثه قائلًا: “أندية الشباب والاتفاق والفتح ستبدأ لعب مبارياتها على ملاعبها الخاصة بداية من الربع الرابع للعام الحالي”.