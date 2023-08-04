خليل الشعبي: سيتم بناء 5 أندية في الرياض وجدة والدمام

أعلن وكيل وزارة الرياضة المساعد للمنشآت الرياضية، المهندس خليل الشعبي، عن بناء مقرات أندية نموذجية جديدة في الرياض جدة والدمام.

وزارة الرياضة تكشف عن بناء 5 أندية

وأوضح خليل الشعبي خلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضية المقام في مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، أنه سيتم بناء 5 مقرات أندية نموذجية جديدة، بواقع 2 في الرياض، و2 في جدة، بالإضافة إلى ناد في الدمام.

خليل الشعبي يعلن تطوير 30 ناديًا

وتابع خليل الشعبي: “هناك 20 ملعبًا ومنشأة رياضية و30 ناديًا تم تطويرها خلال الفترة الماضية، وتم تطوير الأندية بشكل يتناسب مع الأنشطة التي تقام عليها”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “نادي الأخدود سيلعب مبارياته في ملعب الأمير هذلول بن عبد العزيز وهي جاهزة لاستضافة المباريات”.

وأضاف الشعبي خلال حديثه في المؤتمر: “تم رفع الطاقة الاستيعابية في ملعب نادي الشباب، وأصبح الآن يتسع إلى 14 ألف مشجع”.

واستكمل حديثه قائلًا: “أندية الشباب والاتفاق والفتح ستبدأ لعب مبارياتها على ملاعبها الخاصة بداية من الربع الرابع للعام الحالي”.