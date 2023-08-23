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بعد أنباء عدم قانونية الصفقة

خياران لحل أزمة انتقال حسان تمبكتي للهلال

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥١ مساءً
خياران لحل أزمة انتقال حسان تمبكتي للهلال
المواطن - فريق التحرير

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أثارت صفقة انتقال نجم الشباب، حسان تبمكتي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حالة من الجدل، بشأن أنباء عدم قانونية الصفقة، في حالة توقيع رئيس النادي، خالد الثنيان بدلًا من الرئيس التنفيذي.

تمبكتي هلالي

وشغل مستقبل تمبكتي الوسط الرياضي طوال الفترة الماضية، حيث أبدت أندية الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي رغبتها في ضمه، وخرج اللاعب في تصريحات تلفزيونية، وأكد رغبته في الرحيل.

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وأعلن الهلال عن تعاقده مع حسان تمبكتي بعقد ممتد لمدة 4 مواسم، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2027، بعد منافسة قوية مع النصر، امتدت حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن ينجح الأزرق في حسم الصفقة.

حسان تمبكتي
تمبكتي – المصدر @Alhilal_FC

حل لأزمة حسان تمبكتي

وأشارت تقارير إلى أن الرئيس التنفيذي وعددًا من أعضاء مجلس إدارة نادي الشباب، رفضوا رحيل حسان تمبكتي إلى الهلال، فيما وافق الثنيان فقط، ليؤكد البعض احتمالية بطلان الصفقة، لعدم توقيع الرئيس التنفيذي.

حسان تمبكتي
تمبكتي

وعلق القانوني أحمد الشعلان على هذه الأزمة، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “إذا صّحت معلومة عدم إدخال الشباب بيانات TMS فذلك قد يكون تفسيراً لعدم إعلانه الصفقة حتى الآن”.

وأضاف أحمد الشعلان قائلًا: “ما سيحصل هو: إما أن تعيّن إدارة الشباب مدير احتراف جديدًا ليقوم بعملية إدخال البيانات ويتم الانتقال، أو سيلجأ الهلال لرفع قضية ضد الشباب”.

حسان تمبكتي - عرض الهلال
تمبكتي – المصدر @Alhilal_FC

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