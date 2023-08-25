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ضمن منافسات دوري روشن السعودي

دائرة الحكام: النصر لا يستحق ركلتي جزاء أمام الاتفاق والتعاون

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
دائرة الحكام: النصر لا يستحق ركلتي جزاء أمام الاتفاق والتعاون
المواطن - فريق التحرير

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كشفت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أبرز الحالات التحكيمية الجدلية في أول جولتين من الموسم الرياضي الحالي بدوري روشن السعودي، وأبرزها مباراتا النصر ضد الاتفاق والتعاون.

النصر لا يستحق ركلتي جزاء

وأكدت دائرة الحكام، صحة الهدف الأول الذي سجله الاتفاق في شباك النصر عن طريق كوايسون عند الدقيقة 47، كما أوضحت أن ساديو ماني لا يستحق ركلة جزاء عند الدقيقة 28، لعدم وجود مخالفة على حارس المرمى.

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نجم الاتفاق كوايسون
كوايسون – المصدر @Ettifaq

وأشارت صحة قرار حكم مباراة النصر ضد التعاون بعدم احتساب ركلة جزاء للعالمي عند الدقيقة 79، خلال حالة احتكاك لاعبه عبدالرحمن غريب مع المدافع.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد بدأ منافسات دوري روشن السعودي بالخسارة أمام الاتفاق بنتيجة 2\1، قبل أن يخسر على ملعبه أمام التعاون بهدفين دون رد، لتؤكد جماهيره تعرضه لأخطاء تحكيمية كبيرة.

عبدالرحمن غريب في مباراة النصر والتعاون
غريب – المصدر @AlNassrFC

ميندي لم يرتكب خطأ أمام الحزم

وفي السياق ذاته، أوضحت دائرة الحكام، صحة قرار الحكم بمنح لاعب الحزم بطاقة صفراء، وعدم احتساب ركلة جزاء ضد الأهلي عند الدقيقة 13، نظرًا لعدم ارتكاب حارس مرماه السنغالي إدوارد ميندي أي خطأ.

ولفتت دائرة الحكام إلى أنها تسعى إلى تقديم أفضل صورة ممكنة للحكام في الدوري السعودي، من خلال شرح الحالات التحكيمية الشائكة، والتأكيد على صحة القرارات التي يتم اتخاذها.

إدوارد ميندي أمام الحزم
ميندي – المصدر @ALAHLI_FC

 

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