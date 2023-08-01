Icon

طريقة الاعتراض على معاشات الضمان الاجتماعي Icon العثور على قلادة ذهبية عمرها 800 عام ببريطانيا Icon فيديو يوثق النزول من عقبة سنان ومنحدراتها الخطرة Icon بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري بالنيجر إعلان حرب ضدنا Icon الجواز السعودي ينقذ مواطنًا في إسبانيا من السجن Icon تسلا عينت فريقًا سريًّا للمماطلة في الاستجابة لشكاوى العملاء Icon أكثر يوم سخونة في تاريخ البشرية Icon لحظة إزالة شعار X من فوق مبنى تويتر بعد شكوى الجيران Icon كلوب بعد اهتمام تشيلسي بضم مبابي: أتمنى مفاجأة سارة من ليفربول Icon معرض السيارات الكلاسيكية يجذب أنظار زوار تنومة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
أثارت جدلا كبيراً

دببة تقف مثل البشر في الصين

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ صباحاً
دببة تقف مثل البشر في الصين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نفت حديقة حيوان شرقي الصين التلميحات إلى أن بعض الدببة في الحديقة هم أشخاص يرتدون زي دببة، بعد تداول صور دببة تقف مثل البشر على الإنترنت.

قد يهمّك أيضاً
دببة تقف مثل البشر في الصين

دببة تقف مثل البشر في الصين

متوفيان دماغيًا ينقذان حياة 4 أطفال ومواطنة بجدة والرياض

متوفيان دماغيًا ينقذان حياة 4 أطفال ومواطنة بجدة والرياض

وصرحت حديقة حيوان هانغتشو أمس الاثنين على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الدببة الشمسية من ماليزيا أصغر من الدببة الأخرى وتبدو مختلفة لكنها حقيقية.

وتساءل مستخدمو الإنترنت عما إذا كانت دببة حديقة الحيوان حقيقية بعد تداول صور تظهر أحدها يقف منتصبًا على رجليه الخلفيتين النحيفتين. وقالت صحيفة هانغتشو ديلي بسبب الطريقة التي يقفون بها، يتساءل بعض الأشخاص عبر الإنترنت عما إذا كانوا بشرًا متنكرين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم