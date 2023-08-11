سائحة إيطالية تزايد على التمور بـ ريال في بريدة سببان يدفعان النصر للتعاقد مع لويس ألبيرتو الحرب العالمية السادسة في الدمام لقطات لثعبان يلتهم نفسه دخل بائعي التمور بسوق بريدة يصل لـ 100 ألف ريال ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول مدني ضباء يباشر حادث انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها القنوات الناقلة لـ مباراتي اليوم في الدوري الإسباني تلفزيون لبنان يتوقف عن البث المباشر حادث مروري بالرياض و3 فرق وطائرتا إسعاف تباشر
كشف أحد الدلالين عن دخل بائعي التمور خلال الموسم في سوق بريدة، والتي قد تصل لـ 100 ألف ريال.
وقال خلال حديثه مع “قناة الإخبارية”: إن دخل الدلال خلال موسم بيع التمور يتراوح من 5 إلى 100 ألف ريال.
وأشار إلى أن فترة موسم بيع التمور تصل إلى نحو 70 يومًا، لافتًا إلى أن الدلال يحرج على التمور وعند الوصول لآخر سوم، يتم عرض السعر على صاحب التمور وإذا وافق يتم البيع.
تشهد مدينة التمور في بريدة فعاليات كرنفال التمور ببريدة، وسط ترقب من المزارعين وتجار التمور لتسويق إنتاج أكثر من 11 مليون نخلة، وذلك بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وإشراف إمارة المنطقة، بالشراكة مع أمانة القصيم.
ويقدم الكرنفال جملة من البرامج الثقافية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية، بمشاركة أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة وعدد من الأسر المنتجة والحرفيين، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة والبرامج التي تسهم في تمكين أبناء الوطن وتوفير فرص العمل لهم من خلال البرامج الداعمة التي تقدمها عدد من الجهات والمؤسسات بالمنطقة.
ويستعرض كرنفال بريدة للتمور أمام الزوار، الحياة الريفية قديمًا وحرفة بناء بيوت الطين وأهازيج الفلاحة القديمة، كما يجسد حياة السوق في الماضي، ويستعرض الحرف اليدوية المرتبطة بالنخلة ومحاكاة المزارع قديمًا وطريقة خراف التمور، بهدف مشاركة الزوار أنماط الحياة في الماضي بكل ما تحمله من تاريخ مجيد.
فيديو | “70 ألف ريال دخل الشخص في سوق بريدة للتمور”
أحد دلالين التمور يتحدث عن دخل بائعي التمور خلال الموسم#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/jCqbddmEHU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 11, 2023