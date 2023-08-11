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فترة موسم بيع التمور تصل لـ 70 يومًا

دخل بائعي التمور بسوق بريدة يصل لـ 100 ألف ريال

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
دخل بائعي التمور بسوق بريدة يصل لـ 100 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

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كشف أحد الدلالين عن دخل بائعي التمور خلال الموسم في سوق بريدة، والتي قد تصل لـ 100 ألف ريال.

وقال خلال حديثه مع “قناة الإخبارية”: إن دخل الدلال خلال موسم بيع التمور يتراوح من 5 إلى 100 ألف ريال.

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وأشار إلى أن فترة موسم بيع التمور تصل إلى نحو 70 يومًا، لافتًا إلى أن الدلال يحرج على التمور وعند الوصول لآخر سوم، يتم عرض السعر على صاحب التمور وإذا وافق يتم البيع.

كرنفال بريدة للتمور

تشهد مدينة التمور في بريدة فعاليات كرنفال التمور ببريدة، وسط ترقب من المزارعين وتجار التمور لتسويق إنتاج أكثر من 11 مليون نخلة، وذلك بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وإشراف إمارة المنطقة، بالشراكة مع أمانة القصيم.

ويقدم الكرنفال جملة من البرامج الثقافية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية، بمشاركة أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة وعدد من الأسر المنتجة والحرفيين، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة والبرامج التي تسهم في تمكين أبناء الوطن وتوفير فرص العمل لهم من خلال البرامج الداعمة التي تقدمها عدد من الجهات والمؤسسات بالمنطقة.

ويستعرض كرنفال بريدة للتمور أمام الزوار، الحياة الريفية قديمًا وحرفة بناء بيوت الطين وأهازيج الفلاحة القديمة، كما يجسد حياة السوق في الماضي، ويستعرض الحرف اليدوية المرتبطة بالنخلة ومحاكاة المزارع قديمًا وطريقة خراف التمور، بهدف مشاركة الزوار أنماط الحياة في الماضي بكل ما تحمله من تاريخ مجيد.

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