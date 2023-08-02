درجة الحرارة 127 مئوية نهارًا في القمر و -173 ليلًا

كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، أن درجة الحرارة في النهار تبلغ نحو 127 درجة مئوية، بينما في الليل تكون 173 درجة تحت الصفر.

غلاف القمر رقيق

وأوضح المسند عبر تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن السبب في ذلك هو أن الغلاف الجوي للقمر رقيق، فهو لا يحتفظ بالحرارة كما في كوكب الأرض، ودرجة الحرارة على سطح القمر متغيرة بين الليل والنهار بشكل كبير جدًا.

وأضاف أن “هنا تشعر بحكمة الخالق عز وجل من تقدير الغلاف الجوي لكوكب الأرض بهذا الشكل والحجم حتى يكون صالحًا للحياة الإنسانية والحيوانية والنباتية”.

الفوهات الكثيرة

كما لفت إلى أنه عندما يتم النظر إلى القمر بتمعن، سنجد على سطحه الكثير من الفوهات، ويقدر عدد اللائي قطرها 1 كم فأكبر بنحو 300 ألف فوهة.

وأشار إلى أن تلك الظواهر الجيومورفولوجية تشكلت جراء الرجوم المتعاقبة من قِبل عدد من الكويكبات والمذنبات التي اصطدمت بالقمر خلال عمره.